El drama que vive los residentes de Las 800, en Los Ríos tras las fuertes lluvias

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La fuerza de las últimas lluvias registradas en el país bajó, pero las consecuencias fueron letales para los residentes en Las 800 del sector Los Ríos de la capital.

Yocasti Frías solo recuerda que cerca de las 10 u 11 de la noche, el agua empezó a caer pero nunca se imaginó que se iba a llevar consigo sus ajuares y su paz.

A las 3 de la madrugada, ya no había dudas: el afluente había tomado el control. Donde antes había calles, ahora corría mucha agua que arrastraba todo a su paso.

Así lo contó al ser entrevista para El Informe con Alicia Ortega.

Vehículos completos eran empujados como si fueran cajas de fósforos.

“Todos esos vehículos que ven ahí desbaratados, todo eso fue el agua que se lo llevó”, dijo.

“Aquí se hizo un trabajo en la calle. Cambiaron la cañada, la pusieron con tubería. Aquí en el medio de la calle explotó”, resaltó.

Yokasta Frías

El agua entró a las casas, cubrió los primeros pisos y no se detuvo. Alcanzó segundos niveles.

“Nunca había llegado ahí”, enfatizó. “Aquí estuvo inundado cada colmado del sector completito y todas esas casas perdieron todo”.

También los colmados, el corazón económico del barrio, quedaron completamente afectados.

“Esos colmados usted los veía sacando 100 sacos de arroz y perdió todo. Todo se le salió, todo, todo se lo llevó el agua”, contó Yocasti.

Sonia Solis: "Aquí hubo demasiada pérdida en esta vuelta"

Sonia Solís

Para Sonia Solís, la tragedia también tocó a su pequeño negocio, el cual arrasó con años de esfuerzo.

Su ventorrillo, levantado con más de 25 años de trabajo, fue volteado por la fuerza del agua.

“Aquí el negocio mismo me lo viró”, dice, señalando lo que queda.

Entre cinco y siete vehículos fueron arrastrados por la cañada como si no pesaran nada.

“Aquí hubo demasiada pérdida en esta vuelta”.

“De la casa al negocio hemos quedado sin nada y todo la mayoría estamos todo afectado aquí”, resaltó.

En el Callejón de Dios, Margarita Santana enfrenta su propia batalla

Margarita Santana

Lleva 15 años viviendo allí, construyendo poco a poco un negocio que era su sustento.

Hoy, ese esfuerzo yace bajo el peso de las deudas y la desesperación.

“Yo no tengo nada ahora… nada tengo yo”, repite.

Dice que debe más de 300 mil pesos, una cifra que antes pagaba a tiempo, pero que ahora parece imposible de cubrir.

"En el tiempo que yo tengo viviendo por aquí, se metía agua, pero no se metía tanto así. Después que taparon la cañada, que se meten mucho, pero no se metía tanta agua", indicó.