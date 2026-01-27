Compositores unen experiencia, prestigio y liderazgo en plancha

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un grupo de reconocidos artistas, que a la vez son compositores, sostuvo un encuentro de socialización con la intención de dirigir los destinos de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM), reafirmando su compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la defensa efectiva del Derecho de Autor en la República Dominicana.

Reconocidos no solo por sus trayectorias artísticas, sino también por el conocimiento que poseen sobre el funcionamiento de la industria musical, los aspirantes a dirigir la entidad destacaron su interés de continuar fortaleciendo a SGACEDOM como una institución, eficiente y alineada con las mejores prácticas internacionales en materia de gestión colectiva.

Los miembros de SGACEDOM que conforman la plancha con la que participarán en las elecciones de la institución son Kinito Méndez, aspirante a la presidencia, Juan Obdulio De los Santos (Krisspy), a la vicepresidencia, Luis Mariano Lantigua (Aljadaqui), a la tesorería, Elvin Martin Ramírez (Pakolé), a la secretaría de Actas y Correspondencia, Nelson Eilliam Mendoza (Nelson de la Olla), a la secretaría de Asistencia Social y Cultural; Crescencio García (El Prodigio), primer suplente y Cinthya Estephany Montero, segundo suplente, destacaron que su experiencia como autores e intérpretes les permite conocer de primera mano las debilidades históricas del sistema, pero también identificar oportunidades de mejora que ofrece el contexto digital y el marco legal vigente en el país.