Christian Nodal vuelve a República Dominicana; esto es lo que debes saber

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cantautor mexicano Christian Nodal regresará a la República Dominicana para presentarse el próximo sábado 4 de abril en el emblemático escenario de Altos de Chavón, como parte de su exitosa gira internacional Pa’l Cora Tour, dentro de la tradicional cartelera artística de Sábado Santo, una de las citas musicales más esperadas del país.

El anuncio del espectáculo fue realizado por la empresa CMN y el empresario Gamal Haché, responsables de la producción del evento, quienes aseguraron que el público disfrutará de un concierto de alto nivel, con una cuidada puesta en escena, sonido de primera y una experiencia musical pensada para el disfrute de toda la fanaticada.

Durante la velada, Nodal subirá al escenario acompañado de su banda para ofrecer un recorrido por los temas más emblemáticos de su carrera, interpretando éxitos como Dime Cómo Quieres, Ya no somos ni seremos, Adiós amor, Botella tras botella,

De los besos que te di, No te contaron mal y Probablemente, entre otros temas que han conquistado a millones de seguidores en toda Latinoamérica.

Venta de boletas



Preventa exclusiva Visa Banreservas: martes 3 de febrero, a partir de las 11:00 a. m., con un 15 % de descuento, válida por 24 horas o hasta agotar existencias.

Venta general: miércoles 4 de febrero, desde las 11:00 a. m., para todo tipo de tarjetas, con 10 % de descuento para tarjetahabientes Visa, válido por 48 horas o hasta agotar existencias.

Las boletas estarán disponibles exclusivamente a través de UEPA Tickets.

El concierto cuenta con el patrocinio de Banreservas, Visa, Brugal y Don Julio, marcas que respaldan este importante evento musical que reunirá a miles de fanáticos en una noche que promete ser inolvidable.