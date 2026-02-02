¿Qué pasa si te detienen sin renovar el marbete?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El pasado sábado 31 de enero venció el plazo otorgado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para la renovación sin recargo del Impuesto de Circulación de Vehículos, mejor conocido como marbete.

A partir de esa fecha, las personas propietarias de vehículos que no realizaron el pago correspondiente deberán asumir las sanciones establecidas por la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las cuales incluyen recargos económicos al momento de la renovación:

• RD$2,000.00 para los vehículos que no renueven el marbete antes del 31 de enero de 2026.

• RD$2,100.00 para los vehículos que no renovaron el marbete 2024-2025, desglosados en RD$2,000.00 por sanción por no renovación y RD$100.00 por cesación administrativa.

• RD$3,100.00 para los vehículos que no renovaron el marbete 2023-2024 y años anteriores, correspondientes a RD$3,000.00 por sanción por no renovación y RD$100.00 por cesación administrativa.

Ademas, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) puede retener vehículos que circulen sin el marbete vigente.

Requisitos

• Para obtener el marbete es necesario presentar la siguiente documentación:

• Copia legible, actualizada y en buen estado de la matrícula del o los vehículos que desea renovar, así como copia de la cédula de la persona que realiza la renovación.

Cabe recordar que la DGII advirtió que no habrá prórroga para la renovación del marbete sin recargo.