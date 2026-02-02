Cardi B presume con orgullo sus raíces dominicanas en SNL junto a El Prodigio

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La artista de origen dominicano Cardi B volvió a poner la bandera tricolor en alto durante su participación en el programa estadounidense Saturday Night Live (SNL), donde la música típica dominicana se hizo sentir en uno de los escenarios más emblemáticos de la televisión.

La cantante invitó al merenguero típico El Prodigio a acompañarla en su presentación, llevando el sonido del acordeón y los ritmos tradicionales dominicanos a una audiencia internacional.

“Estoy tan feliz… Es un honor para mí actuar en uno de los escenarios más prestigiosos de América… ¡SNL con THEE @elprodigiord trayendo sonido dominicano real, cultura dominicana real, infundida con los sonidos y la cultura del Bronx! Ustedes no entienden, ¡estoy tan feliz!”, expresó la artista a través de su cuenta de Instagram.

Durante la presentación interpretaron Bodega Baddie, y Cardi B hizo honor a sus raíces dominicanas al lucir un vestuario inspirado en la bandera tricolor.

Con esta participación, la música dominicana, en su expresión más auténtica, alcanzó una nueva proyección internacional a través de una plataforma que, durante décadas, ha sido vitrina global de grandes figuras de la música y la cultura popular. El acordeón, los ritmos tradicionales y el sabor típico dominicano resonaron ante una audiencia mundial.