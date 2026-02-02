INTEC brilla en el Premio Nacional de la Juventud 2026 con el Gran Premio y varios reconocimientos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) tuvo una participación sobresaliente en el Premio Nacional de la Juventud 2026, al ser reconocido por el talento, la innovación y el compromiso social de sus estudiantes, encabezados por el equipo Apolo 27, ganador del máximo galardón de esta edición.

Apolo 27, conformado por estudiantes de distintas carreras de INTEC, obtuvo el Gran Premio Nacional de la Juventud 2026, debido a su desempeño en el área de ciencia y tecnología y a su exitosa participación la competencia internacional Desafío Rover de Exploración Humana de la NASA. El jurado valoró la excelencia técnica del proyecto, el trabajo en equipo y su impacto como plataforma de formación de jóvenes en ingeniería avanzada.

En la edición 2025 los equipos Apolo 27 HP (Human Power) y Apolo 27 RC (Remote Control) ganaron seis premios en el Desafío Rover de Exploración Humana de la NASA 2025, (HERC, por sus siglas en inglés), marcando un récord en la historia de esta competencia mundial.

Una amplia representación del equipo, encabezados por sus profesores, recibieron el reconocimiento de manos del presidente Luis Abinader y del ministro de la Juventud, Carlos Valdez Matos, durante la ceremonia realizada en el Teatro Nacional.

El rector del INTEC, Arturo Del Villar, afirmó que los reconocimientos obtenidos por estudiantes y egresados de la universidad consolidan al INTEC como una institución formadora de jóvenes líderes, innovadores y comprometidos con los principales retos nacionales y globales, y evidencian el impacto del modelo académico en la generación de soluciones desde la ciencia, la tecnología y la responsabilidad social.

Premio a la Preservación y Fomento de los Recursos Naturales

Durante la ceremonia del Premio Nacional de la Juventud, Karla Faxas, estudiante de Ingeniería Ambiental del INTEC, fue galardonada en la categoría Preservación y Fomento de los Recursos Naturales, por su trayectoria y aportes en favor del medio ambiente.

Faxas es fundadora de Cuadernos X Un Mañana, una iniciativa de cuidado ambiental e impacto social basada en la recolección y reciclaje de mascotas usadas al concluir el año escolar con el objetivo de contribuir a la mejora de los ecosistemas, evitando que papeles y cartones aprovechables vayan a parar los vertederos.

El proceso implica, la recolección de cuadernos, la separación de hojas nuevas y usadas, la reelaboración de los productos con las hojas sin usar y entrega a escuelas marginadas.

La estudiante además forma parte de la Fundación Vida Azul en el programa Líderes de Costas, con más de 250 horas de servicio y reconocida como líder de Costas y es parte del grupo estudiantil de voluntariado de la universidad “Voluntec”.

Mención de honor

La presencia de INTEC en el Premio Nacional de la Juventud 2026 también incluyó a Rómulo Pérez, egresado de Ingeniería Mecatrónica y creador del proyecto Sargazoom, el cual recibió una mención de honor. Se trata de un vehículo anfibio orientado a la prevención y monitoreo de la llegada del sargazo a las costas dominicanas, una innovación de alto impacto ambiental y social que contribuye a la protección de los ecosistemas marinos y al turismo sostenible.

En 2025, Pérez recibió una patente de modelo de utilidad Sargazoom, con la que el INTEC alcanzó su décimo quinta patente otorgada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), la mayor cantidad otorgada a una universidad dominicana.