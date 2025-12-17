David Guetta presentará en Santo Domingo “The Monolith Tour”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Bajo el concepto “The Future Is a Party”, la música electrónica vuelve a estremecer a República Dominicana con la llegada de “The Monolith Tour”, de David Guetta, un espectáculo audiovisual inmersivo que incorpora una monumental estructura monolítica, pantallas 3D, efectos especiales y un diseño lumínico de última generación.

Esta propuesta, construida sobre sus grandes éxitos y colaboraciones icónicas, ha sido un éxito rotundo en Latinoamérica, con funciones memorables en Lima, Bogotá y Buenos Aires, y en diversas capitales del mundo, donde la crítica especializada y el público coinciden en que marca un antes y un después en la producción de shows electrónicos.

Pablo Pou, presidente de PAV Events, confirmó oficialmente que esta imponente gira mundial llegará a Santo Domingo con una puesta en escena colosal que está revolucionando la industria del entretenimiento.

El concierto se celebrará el viernes 20 de marzo de 2026 en el Estadio Quisqueya, bajo la producción de PAV Events, reafirmando el compromiso de la empresa con espectáculos de gran magnitud.

El anuncio llega acompañado de la confirmación de dos invitados de primer nivel: Themba y Joezi, considerados entre las figuras más influyentes del Afro House contemporáneo. Themba, protagonista en escenarios como Ushuaïa Ibiza,

Hï y Tomorrowland, destaca por su estilo basado en ritmos tribales y atmósferas rituales, además de colaboraciones con artistas como Black Coffee. Joezi, por su parte, se ha consolidado como uno de los actos más solicitados del circuito global gracias a su sensibilidad melódica y la fuerza de reinterpretaciones como “7 Seconds” y “Heart of Glass”, que lo han impulsado en festivales y plataformas alrededor del mundo. Ambas propuestas elevan significativamente el valor artístico del evento y refuerzan su carácter internacional.

David Guetta acaba de ser coronado DJ N.º 1 del mundo en 2025 por DJ Mag, reconocimiento que obtiene por quinta vez en su carrera (2011, 2020, 2021, 2023 y 2025), posicionándolo como uno de los artistas más laureados en la historia de la música electrónica.

En plataformas digitales, su impacto es contundente: actualmente es el artista número 15 más escuchado del mundo en Spotify, con más de 76 millones de oyentes mensuales, y figura como el cuarto artista más reproducido globalmente, acumulando más de 40 mil millones de streams.

Su catálogo incluye múltiples temas que superan los mil millones de reproducciones, además de colaboraciones con algunas de las voces más influyentes de la industria, como SIA, Rihanna, Justin Bieber, Ariana Grande, Shakira, J Balvin y Becky Hill. Su trayectoria también suma 2 premios Grammy, 11 nominaciones, 7 sencillos número uno en Reino Unido, más de 50 millones de discos vendidos y el galardón de los BRIT Awards como “Producer of the Year”.

Con esta confirmación, República Dominicana se integra al circuito global de “The Monolith Tour”, un espectáculo que encarna la visión de que el futuro del entretenimiento es una experiencia colectiva, inmersiva y celebratoria. Como parte del lanzamiento, se habilitará una preventa especial con 15% de descuento para tarjetahabientes Visa Banreservas, disponible por 48 horas a partir del miércoles 17 de diciembre a las 10:00 a. m., o hasta agotar existencias. Los boletos estarán a la venta exclusivamente en UEPA TICKETS.