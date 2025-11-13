Ideas de outfit para el concierto de Bad Bunny en República Dominicana

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

A sólo 8 días del tan esperado concierto de Bad Bunny a República Dominicana este 21 y 22 de noviembre del Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, miles de fanáticos ya cuentan los días, afinan los planes… y revisan su clóset.

Porque sí, además de disfrutar de los éxitos del “Conejo Malo”, hay una pregunta que no deja de rondar: ¿qué me pongo?

Por eso, el productor del evento Gamal Haché a dado a conocer algunas ideas para lograr un look cómodo, con actitud y mucho estilo:

Outfit para el concierto de Bad BunnyFuente externa

-Estilo urbano: Pantalón caqui, crop tops, camisetas y tenis son la combinación perfecta para quienes quieren reflejar la energía que caracteriza al artista.

- Toque caribeño: para los que buscan un look más fresco, las piezas en lino, camisas abiertas y accesorios de colores brillantes son un acierto seguro.

-Brillos: si prefieres robarte las miradas, apuesta por lentejuelas, gafas llamativas y prendas metálicas que brillen bajo las luces del concierto.

-Confort ante todo: recuerda que bailarás durante horas, así que opta por ropa ligera y calzado cómodo.

Sobre la gira

La gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” contará con 23 fechas y comenzará el viernes, 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana.

Este evento marca el regreso de Bad Bunny a Europa por primera vez desde 2019, a Latinoamérica por primera vez desde que se convirtió en el artista de gira más destacado en 2022 con su “World’s Hottest Tour,” y a países como Australia, Brasil, Japón y más, por primera vez en su carrera.

Este anuncio de la gira llega en un momento clave en la carrera de Bad Bunny, tras el masivo éxito de su sexto álbum de estudio.