El impresionante concierto de Bad Bunny: ¿Cómo se prepara RD para el gran evento y qué esperar?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

República Dominicana vibrará este 21 y 22 de noviembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez al ritmo del fenómeno mundial Bad Bunny con su gira “Debí tirar más fotos”.

A pocos días del gran evento, el productor de espectáculos Gamal ha dado unas pinceladas de los preparativos mostrando los últimos detalles para recibir uno de los espectáculos más impactantes del año.

El concierto ha generado una ola de entusiasmo y expectativas debido al gran número de fanáticos que ama al artista, por la icónica “Casita”, que ya anda circulando en redes sociales.

Se recuerda que Bad Bunny, siempre busca reinventarse, y podría sorprender su show en el escenario e invitados especiales.

Oufit

OufitFuente externa

¿Qué me pongo? Es una pregunta muy común de miles de fanáticos se hacen ante este evento, por eso, hoy te daremos opciones:

-Estilo urbano: Pantalón caqui, crop tops, camisetas y tenis son la combinación perfecta para quienes quieren reflejar la energía que caracteriza al artista.

- Toque caribeño: para los que buscan un look más fresco, las piezas en lino, camisas abiertas y accesorios de colores brillantes son un acierto seguro.

-Brillos: si prefieres robarte las miradas, apuesta por lentejuelas, gafas llamativas y prendas metálicas que brillen bajo las luces del concierto.

-Confort ante todo: recuerda que bailarás durante horas, así que opta por ropa ligera y calzado cómodo.

Sobre la gira

El “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” dará vida al álbum, sumergiendo por completo al público en su mundo y celebrando la esencia y cultura de las raíces puertorriqueñas de Bad Bunny.

Esta gira marca el regreso de Bad Bunny a Europa por primera vez desde 2019, a Latinoamérica por primera vez desde que se convirtió en el artista de gira más destacado en 2022 con su “World’s Hottest Tour,” y a países como Australia, Brasil, Japón y más, por primera vez en su carrera.

Este anuncio de la gira llega en un momento clave en la carrera de Bad Bunny, tras el masivo éxito de su sexto álbum de estudio.

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” estuvo tres semanas consecutivas en el puesto #1 del Billboard 200 y continúa fuerte con 13 semanas en el Top 10.

Además, ha mantenido el puesto #1 en la lista Top Latin Albums de Billboard durante 16 semanas consecutivas.

Bad Bunny también alcanzó el puesto #1 en la lista Artist 100 de Billboard e hizo historia al convertirse en el primer artista latino en lograr 100 entradas en el Billboard Hot 100, consolidando aún más su impacto global.

Su dominio continuó cuando «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» se convirtió en el primer álbum en español en colocar todas sus canciones en el Billboard Hot 100 durante tres semanas consecutivas.

Recientemente, Bad Bunny continuó su racha histórica con un debut récord en el codiciado Tiny Desk de NPR, convirtiéndose en la premiere más vista en la historia de la serie. También se hizo viral al ser la nueva cara de la campaña de primavera de Calvin Klein Underwear, fotografiado por el legendario Mario Sorrenti.

Mirando hacia el futuro, Bad Bunny está listo para cerrar la histórica temporada 50 de Saturday Night Live como invitado musical, junto a Scarlett Johansson, quien será la anfitriona de la noche.