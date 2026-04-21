Gobierno y Episcopado se reúnen: ¿Qué hablaron sobre la actual crisis internacional?

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La comisión gubernamental que consensua con los diferentes sectores nacionales el plan que está ejecutando el Gobierno ante la actual crisis internacional visitó hoy al Permanente del Episcopado Dominicano.

Los representantes del Gobierno también socializaron sobre otras medidas que se implementarán según vaya evolucionando la crisis, al igual que con otros sectores de la vida nacional.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, explicó que como parte del plan del Gobierno para mitigar los efectos de esta crisis en los bolsillos de los más vulnerables, se han destinado ya casi RD$10,000 millones en subsidios a los combustibles para evitar una posible escalada inflacionaria.

La comisión gubernamental estuvo compuesta además por el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el ministro de Administración Pública, Sigmund Freud.

Gobierno explica plan al EpiscopadoJosé de León

En tanto que por el Episcopado Dominicano, el monseñor Héctor Rodríguez, presidente de la conferencia; Jesús Castro, vicepresidente; Faustino Burgos, secretario general; Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de San Francisco de Macorís, y Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de Barahona, quienes conforman el Consejo Permanente del Episcopado Dominicano.

Con este encuentro se reconoce a la Iglesia católica como una voz fundamental que conecta con los ciudadanos, en especial en tiempos de crisis. Los funcionarios explicaron a los prelados los ejes fundamentales del plan Gobierno para sortear la situación actual.

Sanz detalló además que estos tres pilares son proteger el bolsillo de la gente frente a la inflación, preservar la producción y el empleo, al tiempo que el Estado absorberá el mayor costo de estas medidas.

La prioridad es mantener sin cambios la canasta básica y el transporte, mediante la asignación de subsidios a los combustibles y fertilizantes, junto con el monitoreo constante de los precios.

También, se contempla la reasignación de recursos hacia la protección social y el seguimiento estricto del tipo de cambio y tasas para mantener la estabilidad de los precios.