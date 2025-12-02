La Perversa arrasa en su espectacular apertura en Villa Duarte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tras su reciente éxito en la Casa de Alofoke, La Perversa regresó a su barrio para regalar un show que superó todas las expectativas, dejando incluso a decenas de personas sin poder entrar por la alta demanda. Su presentación conectó de inmediato con el público, destacándose por su energía escénica, cercanía y un comportamiento ejemplar que recibió el apoyo absoluto de su comunidad.

Más de 3,000 personas se reunieron la noche del domingo 30 de noviembre en Villa Duarte para disfrutar la apertura oficial del Rumba y Calle Fest 2025, donde la exponente urbana, ofreció un espectáculo vibrante que marcó el inicio de la gira.

El evento se desarrolló con una organización impecable y estrictos controles de seguridad, respaldados por el Ministerio de la Policía, garantizando una jornada fluida, ordenada y sin incidentes.

Durante su actuación, La Perversa recibió llamadas en vivo de su pareja Michael Flores y de su compañero del reality La Fruta, generando ovaciones entre los asistentes. La noche también contó con las participaciones de Arlene MC, Niño Freestyle, DJ Sammy, además de sus excompañeros de La Casa, Luis y Yester y en el opening estuvo Dj Víctor.

Con primera fecha, el Rumba y Calle Fest 2025 continúa su recorrido por diversos puntos del país. Las paradas confirmadas para diciembre son:

• Yamasá – viernes 5

• San Pedro de Macorís – sábado 6

• Higüey – viernes 12

• Verón – sábado 13

• Hato Mayor – domingo 14

• Bajos de Haina – viernes 19

• La Vega – sábado 20

El cartel oficial reúne a La Perversa, Jey One, El Mayor Clásico, Lil Naay, Jezzy, La Baby, Joyzyz, Pantera, Puyalo y un selecto grupo de DJs invitados, consolidando un festival urbano diverso, atractivo y de alto impacto.

Organizado por Mapa Negro y The Seventh Stage, el Rumba y Calle Fest 2025 busca llevar entretenimiento urbano de calidad a distintas comunidades del país, creando espacios culturales vibrantes y accesibles. La apertura en Villa Duarte fue de acceso libre; la boletería para las próximas fechas estará disponible en las redes oficiales del festival y de los artistas participantes.