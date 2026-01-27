Pronto: Natan El Profeta trae música y fe al Auditorio del Pabellón de la Fama

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El reconocido exponente de rap cristiano Natan El Profeta se presentará en concierto el próximo 13 de febrero en el Auditorio del Pabellón de la Fama, en un evento que promete ser una experiencia de fe, reflexión y música de alto nivel.

El concierto, producido por Covi Entertainment, y cuyas boletas están disponibles en www.ticketmax.com.do; reunirá a creyentes, jóvenes y seguidores de la música urbana cristiana en una noche donde el rap se convertirá en instrumento de adoración al altísimo y transformación espiritual.

Reconocido por sus letras profundas y un mensaje centrado en la fe y la esperanza, Natan El Profeta, cuenta con tres producciones discográficas, con las que se ha posicionado como una de las figuras más influyentes del movimiento urbano cristiano dominicano.

El artista oriundo de San José de los Llanos, San Pedro de Macorís, República Dominicana, actualmente se encuentra sumergido en la preparación de su nuevo álbum “Nuevos Comienzos”, bajo la iniciativa cristiana Base de Fe, impulsada por el artista puertorriqueño Wisin.

Natan inició su carrera en el año 2007 como parte del grupo Aposento Alto. En 2017 decidió lanzarse como solista, logrando posicionarse rápidamente como un artista de impacto dentro del movimiento urbano cristiano, con una proyección que hoy trasciende fronteras.

Ha colaborado musicalmente con destacados artistas como Redimi2, Alex Zurdo y Lápiz Conciente. Ha participado en proyectos audiovisuales como la película “El Brujo” y la serie internacional “Surinam”, y ha recibido múltiples galardones como artista urbano y canción del año, en República Dominicana, Panamá y Perú. Asimismo, se ha presentado en Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador y Panamá.