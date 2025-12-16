Se entrega "La Pipa", buscado por la Policía por muerte de niño de 10 años en Villa Duarte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó que Albert Ricardo Peña Féliz, de 27 años, apodado La Pipa, señalado como uno de los presuntos implicados en la balacera ocurrida en el sector Simónico, Villa Duarte, Santo Domingo Este, que resultó en la muerte de un niño de 10 años y las heridas de dos mujeres, una de las cuales posteriormente falleció, se entregó de manera voluntaria para fines de investigación.

Peña Féliz (La Pipa) se entregó en el Palacio de la Policía Nacional a través del influencer Capricornio TV, acompañado de sus familiares, como parte del proceso de cooperación con las autoridades.

El joven fue recibido por el director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien, en nombre del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general policial, garantizó los derechos constitucionales y humanos del detenido.

De igual forma, el coronel Pesqueira coordinó el protocolo correspondiente para su puesta a disposición de los organismos investigadores.

La entrega se produce en el marco de las investigaciones que realiza la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, por el hecho ocurrido la noche del 11 de diciembre, en el que un niño de 10 años y una mujer de 63 años perdieron la vida, y otra mujer resultó herida por impactos de bala.

La institución del orden reiteró que las investigaciones continúan en curso, y que Peña Féliz será debidamente investigado conforme a la ley, respetando el debido proceso, a fin de determinar su grado de responsabilidad en los hechos.

Asimismo, la Policía Nacional exhortó a los demás implicados que permanecen prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente, para que respondan ante la justicia.