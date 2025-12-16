Warner Bros declinaría oferta de Paramount por dudas sobre el financiamiento, según Bloomberg

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Después de deliberar y revisar la oferta de Paramount, el consejo de Warner Bros sigue considerando que el acuerdo existente de la compañía con Netflix ofrece mayor valor y certidumbre, según una publicación del portal especializado Bloomberg.

Hasta el momento, sin embargo, no se ha tomado una decisión definitiva. Los representantes de ambas empresas no quisieron ofrecer información al respecto.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, afirmó la semana pasada que la opa hostil de Paramount Skydance por Warner Bros. Discovery (WBD) era "totalmente esperada", pero que su compañía sigue "superconfiada" en cerrar el acuerdo previamente pactado con el gigante del entretenimiento.

Sarandos señaló en una conferencia en Nueva York organizada por el grupo financiero UBS que hay "un trato hecho" con el que Netflix está "increíblemente contento".

"Es excelente para los accionistas, para los consumidores y para proteger empleos en la industria del entretenimiento”, dijo el ejecutivo, quien aseguró que en Netflix están "superconfiados" en cerrar el acuerdo, recogen medios locales.

La oferta de Paramount, presentada este lunes, asciende a 30 dólares por acción en efectivo, superando los 27,75 dólares por acción ofrecidos por Netflix, y valora la compañía en alrededor de 108.000 millones de dólares, incluyendo la deuda.

Las acciones WBD subieron un 4,4 % en Wall Street el 8 de diciembre, las de Paramount un 9 %, y las de Netflix bajaron un 3,4 %.

Sarandos destacó que la operación de Netflix cuenta con "un acuerdo formal" que fue "aprobado por los consejos de administración de ambas compañías", con lo que "la transacción sigue adelante según lo planificado".

Además, subrayó que la combinación de Netflix y WBD garantiza "una integración más fluida de contenido y capacidades de producción, beneficiando a suscriptores, creadores y la industria en general".