Conquista Carnaval de La Vega de la mano de Alcover

El escenario artístico dominicano se renueva con la llegada de Starlhyn, un exponente urbano que ha decidido irrumpir en la industria con una propuesta de alta factura y un respaldo que garantiza el éxito. El joven artista ha dado un paso firme en su carrera al unirse al reconocido productor internacional Alcover, una de las mentes brillantes detrás de hits mundiales para íconos como Don Omar y Aventura, entre otros grandes de la música latina.

Debut

Como parte estratégica de su lanzamiento musical, Starlhyn eligió el vibrante carnaval vegano para la realización de su nuevo videoclip.

En medio del entusiasmo y la energía de la "Ciudad Culta", el artista capturó las imágenes de su próximo sencillo, logrando una estética que combina la identidad dominicana con el estilo urbano internacional..2026,