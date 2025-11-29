El empresario Luinny Corporán adquiere su propia emisora

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El comunicador, empresario, visionario y líder de audiencias Luinny Corporán anunció la noche de este viernes la adquisición oficial de la frecuencia 103.3 FM, emisora que desde hoy llevará el nombre Fogaraté FM, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria profesional y en el ecosistema de la comunicación dominicana.

La emisora, que será dirigida por el propio Corporán, adoptará un formato pop urbano, una propuesta fresca y contemporánea alineada con las nuevas tendencias musicales y con la demanda de audiencias jóvenes y multiculturales. La nueva Fogaraté FM contará con una parrilla estratégica que integrará programas de alto impacto y animación a cargo de locutores de amplia experiencia radial, aportando dinamismo, profesionalismo y energía juvenil a la programación diaria.

La adquisición de Fogaraté FM se concretó bajo un acuerdo societario con RCC Media. Con esta expansión, LC Network fortalece su presencia multiplataforma e inicia el proceso de migración al dial de dos de sus espacios más influyentes: Fogaraté Radio y El Show de Luinny, este último uno de los programas matutinos de mayor audiencia del país. Según expresó el propio Corporán, ambos programas serán completamente reestructurados, con el objetivo de elevar sus propuestas, actualizar sus formatos y alinearlos a la visión estratégica de Fogaraté FM. Mientras tanto, Al Pelo Radio, espacio en crecimiento dentro del entretenimiento dominicano, continuará transmitiéndose a través de Escándalo 102.5 FM, manteniendo su plataforma original y su conexión con la audiencia.

Luinny Corporán

Esta nueva victoria llega en un año histórico para LC Network, sumándose al éxito imparable del fenómeno digital La Mansión de Luinny, el reality 24/7 que ha revolucionado el entretenimiento hispano. Desde su estreno, el proyecto ha superado 61 millones de visualizaciones totales, alcanzado más de 340,000 suscriptores, y se ha mantenido por cuatro semanas consecutivas como el streamer #2 más visto en Hispanoamérica, con una audiencia promedio superior a 300,000 espectadores, registrando hasta 600,000 y 900,000 dispositivos conectados.

Estos logros consolidan a LC Network como una de las plataformas de contenido más potentes y de mayor crecimiento de la región.

“Este es, sin duda, el anuncio más importante de mi carrera. Estoy muy agradecido de Dios, de la gente, de mi familia, de mi equipo, de las marcas que nos han apoyado y de todas las personas que han aportado para que este sueño sea hoy una realidad. Tras muchos años de trabajo y esfuerzo —cuando era solo un jovencito con un sueño que empezó a hacer radio en La Romana— hoy puedo decir que tengo mi propia emisora. Gracias por creer en mí”, expresó Luinny Corporán

Con Fogaraté FM, LC Network amplía su alcance desde el entretenimiento digital hacia la radiodifusión tradicional, creando un ecosistema híbrido que combina la inmediatez de las plataformas digitales, el impacto de la radio y un estilo pop urbano que conecta con las nuevas generaciones.