Honores a Puerto Plata en el Desfile Nacional de Carnaval

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, anunciaron la celebración del Desfile Nacional de Carnaval 2026, evento que tendrá lugar el domingo 15 de marzo en el malecón de Santo Domingo, esta vez dedicado a la provincia de Puerto Plata.

La dedicación, indicaron los organizadores, es un reconocimiento a la identidad cultural y a los aportes a la tradición carnavalesca del país de la provincia norteña.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa efectuada en la sede de la Gobernación de Puerto Plata, donde los funcionarios destacaron el respaldo del Gobierno al montaje del evento de exhibición del carnaval dominicano.

“El Desfile Nacional de Carnaval es una expresión viva de nuestra identidad y una plataforma para proyectar la cultura dominicana dentro y fuera del país. Esta dedicatoria a Puerto Plata reconoce una tradición con rasgos propios y un valor cultural indiscutible”, expresó José Ignacio Paliza.

Se busca con este reconocimiento a Puerto Plata resaltar “una de las manifestaciones carnavalescas más distintivas del país, caracterizada por su identidad marítima y por el taimáscaro, personaje emblemático de la provincia, creado en 1991 como sello identitario de su carnaval”, afirmaron.

Se anunció además durante el encuentro, que este año los reyes del evento serán el fotógrafo Mariano Hernández, la comunicadora Zoila Luna, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias, el primero como documentalista del folclore dominicano, y en el caso de Zoila a su amplia y sostenida carrera en la radio y la televisión nacional. Detallaron además que el desfile contará con la participación de invitados internacionales, entre ellos el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, Colombia, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, y representantes de la Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.

Participantes en el desfile

Proyectaron que se espera la participación de unas 170 comparsas y alrededor de 9,000 integrantes, artistas, músicos, bailarines y artesanos, en un montaje que reunirá expresiones, propuestas de fantasía y creatividad popular.