Ed Sheeran se confiesa sobre su dura batalla contra rara enfermedad: “No se lo deseo a nadie”

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El cantante británico Ed Sheeran reveló que lleva un mes con culebrilla —conocida médicamente como herpes zóster— justo cuando se alista para retomar su Loop Tour con una etapa en América Latina.

El artista de 35 años lo anunció en su cuenta de Instagram, donde también reveló que se rapó la cabeza como símbolo de un nuevo comienzo personal.

“He tenido culebrilla durante el último mes, no se lo desearía a nadie, pero ya estoy en recuperación”, escribió el artista en la publicación.

La enfermedad, según la Clínica Mayo, es una infección viral que provoca erupciones dolorosas y está causada por el virus de la varicela-zóster, el mismo responsable de la varicela en la infancia.

El organismo de la salud advierte que el virus permanece latente en el cuerpo de por vida y puede reactivarse décadas después. Aunque no representa un riesgo mortal, puede resultar muy dolorosa, y su incidencia es más frecuente en mayores de 50 años.

A pesar del diagnóstico, Sheeran indicó que su próxima presentación está programada para el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, en la República Dominicana, con la que arranca el tramo latinoamericano del tour.

“Recomenzar el Loop Tour en una semana, no puedo esperar para volver a eso, nos vemos allí, gente querida”, escribió en la misma publicación.

El Loop Tour inició en enero de 2026 y se extenderá hasta diciembre. Luego de una pausa de dos meses en la agenda de conciertos, el músico se prepara para retomar la ruta que lo llevará por distintos países de la región.

La publicación en Instagram también incluyó una reflexión personal. “Quería raparme para significar un nuevo comienzo”, escribió el músico.

“Hay muchos nuevos comienzos en mi vida en este momento. Me encanta, estoy pensando en mantenerlo así”, añadió.

El anuncio sobre su salud se produce semanas después de que el artista actualizara públicamente el estado de su esposa, Cherry Seaborn, quien fue sometida a una operación para extirpar un tumor canceroso.

“Está bien, tuvo la operación”, dijo el músico británico en el podcast Friends Keep Secrets, donde precisó que su pareja estaba embarazada en el momento del diagnóstico.

“Esa es la razón por la que fue tan difícil. Tuvo la operación para extirpar el tumor después del nacimiento de nuestra segunda hija. Y afortunadamente —toco madera— está completamente bien”, relató.

La pareja tiene dos hijas: Lyra, de 5 años, y Jupiter, de 3.