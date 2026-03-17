"El periodismo ha perdido un gran ser humano": velan restos del periodista Joaquín Caraballo

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El dolor y la muestra de solidaridad marcan el ambiente durante el velatorio del periodista Joaquín Caraballo, quien perdió la vida en un accidente de tránsito la noche del pasado domingo en la avenida Gregorio Luperón, próximo al malecón de Santo Domingo.

Los restos de Caraballo fueron expuestos desde las 5:00 de la tarde de este lunes en la capilla Trinitarias, en el segundo nivel de la funeraria Jardín Memorial, en la avenida Jacobo Majluta, donde permanecerá hasta las 3:30 de la tarde de este martes 16, para posteriormente ser sepultado a las 4:00 la tarde en el cementerio del mismo nombre.

Decenas de personalidades, incluyendo periodistas de diversos medios de comunicación, continúan llegando al reconocido parque funeral para expresar su pesar a los familiares, amigos y allegados de comunicador, quien al momento de su muerte tenía 45 años.

Joaquín Caraballo era muy querido por sus colegas.

Al ser consultados por el periódico Hoy, el diputado del partido Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, y el comunicador y empresario Danny Alcántara, al salir de la funeraria coincidieron en que, con la muerte de Caraballo, "el periodismo dominicano ha perdido un gran profesional y ser humano".

La noticia sobre el fallecimiento del periodista ha conmocionado no solo a trabajadores de prensa y comunicadores de diferentes generaciones, sino también a representantes de diferentes sectores de la economía nacional.

Investigan el accidente

Una de las más recientes fotos publicadas por Joaquín Caraballo en sus redes sociales.

Más temprano, la Policía Nacional informó que, en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), investiga las circunstancias en las que se produjo el accidente en el que perdió la vida Caraballo.

Según informaciones preliminares, todavía por esclarecer, el periodista se desplazaba a bordo de su motocicleta marca TVS Racing, cuando sufrió una caída mientras transitaba por el elevado de la citada arterial vial.