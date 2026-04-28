James Gunn revela pistas sobre el futuro del cine de superhéroes

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El productor y director de DC Studios, James Gunn, habló recientemente de los proyectos que siguen y los que no en el Universo DC, incluyendo la serie relacionada al mundo de la Mujer Maravilla.

The Authority

Para empezar, Gunn confirmó oficialmente la cancelación definitiva de The Authority, la película que prometía mostrar el lado más gris y violento de los metahumanos.

Aunque fue uno de los títulos pilares anunciados en 2023, el cineasta decidió "congelar" el proyecto antes de entregar un producto que no cumpliera con sus estándares de calidad.

Según explicó, el guion no estaba listo y, lo más importante, la trama no encajaba en el contexto global de la historia que están construyendo para el cine.

"No iba a funcionar por cuestiones prácticas. Quizás algún día, pero no a corto plazo", sentenció el director, quien también aprovechó para desmentir los rumores de que él mismo iba a dirigirla.

Serie de la Mujer Maravilla

James Gunn confirmó que Paradise Lost, la serie sobre las amazonas de la Isla Themyscira, el hogar de la Mujer Maravilla, está en “desarrollo avanzado”. Aunque no se haya revelado quién será la Diana Prince del nuevo DCU, saber que la historia de su lugar de origen están en un estado avanzado de desarrollo es una gran noticia.

En cuanto a la serie, Peter Safran comentó que será una “historia al estilo Game of Thrones de Tronos”, ambientada en Themyscira, la tierra de las amazonas y lugar de nacimiento de la Mujer Maravilla. Paradise Lost, presentado como un drama, abordará las intrigas política de esta sociedad de mujeres y cómo llegaron a mantener la isla en orden. Se espera que el programa tome lugar antes del nacimiento de Diana.

‘Superman: Man of Tomorrow’

Además, James Gunn anunció el lunes pasado que el rodaje de Man of Tomorrow, la secuela de Superman, ha puesto en marcha su rodaje. El cineasta aprovechó la oportunidad para entregar un primer vistazo al nuevo logo de la película, que incluye un guiño a Brainiac, el principal antagonista.

Gunn también se dará el gusto de introducir definitivamente a Brainiac en el mundo de las películas live-action de Superman.

El estreno de Superman: Man of Tomorrow está programado para el 9 de julio de 2027, solo en cines.