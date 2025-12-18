Eduardo Casanova habla sin miedo sobre su diagnóstico de VIH y lanza un mensaje de conciencia

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Madrid. El actor, director y guionista español Eduardo Casanova, de 34 años, anunció este jueves que tiene VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), y explicó que rompe "este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años".

"Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", dijo Casanova en un mensaje publicado en redes sociales, pues "la dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH" pudieran hacerlo público.

Casanova indicó que cerca del 80 % de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección por tratarse de un "estigma" que "condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo".

Un silencio que guardan y sufren, por tanto, "muchísimas personas" y que él ha querido romper cuando ha querido y podido.

"Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme", dice en referencia a una película documental sobre este mismo asunto que se estrenará en 2026.

El mensaje en Instagram de Casanova, que el pasado 1 de diciembre estrenó 'Silencio', una miniserie con la pandemia del VIH como trasfondo, recibió una oleada de apoyo en redes.

Compañeros de profesión como Leticia Dolera, Hugo Silva, Raquel Meroño o Miguel Diosdado expresaron su cariño a Casanova, que se dio a conocer en el personaje de Fidel en la serie española de televisión 'Aída' y desde entonces ha interpretado, escrito o dirigido numerosos títulos de cine y televisión.