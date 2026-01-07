Enfocará 2026 en expandir su música

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dúo de bachata Crill & Clos finalizó el 2025 bien posicionado en YouTube, Spotify, Monitor Latino y otras plataformas de música, por lo que los jóvenes dominicanos residente en los Estados Unidos celebran con orgullo este éxito musical y se alista para seguir conquistando plazas a escala internacional en este nuevo año.

Con su canción a ritmo de bachata “Contando estrellas” los hermanos Crill & Clos consiguieron más de dos millones de visitas en YouTube, así como, más de 114 mil reproducciones en Spotify y #1 en Monitor Latino por espacio de tres meses.

También, el dúo fue reconocido con el Premio Unidad New York City y participó en los Premios lo Nuestro en Miami y Premios Monitor Latino en Colombia, así como reconocidos en Premios La Unidad y Premios La Picardía en Nueva York.

Los cantantes han venido desarrollando una carrera ascendente que se consolida con la bachata “Contando estrellas”, tema que les ha abierto puertas en escenarios de Colombia, Panamá, Nueva York y República Dominicana.

En sus inicios, se dedicaron a crear música en inglés, pero decidieron explorar el mercado latino, obteniendo resultados prometedores en español.