Crill & Clos: La bachata que conquistó YouTube y el plan para 2026

Nueva York. - El dúo de bachata Crill & Clos finalizó el 2025 bien posicionado en YouTube, Spotify, Monitor Latino y otras plataformas de música, por lo que los jóvenes dominicanos residente en los Estados Unidos celebran con orgullo este éxito musical y se alista para seguir conquistando plazas a escala internacional.

Con su canción a ritmo de bachata “Contando estrellas” los hermanos Crill & Clos consiguieron más de dos millones de visitas en YouTube, así como, más de 114 mil reproducciones en Spotify y #1 en Monitor Latino por espacio de tres meses.

También, el dúo fue reconocido con el Premio Unidad New York City y participó en los Premios lo Nuestro en Miami y Premios Monitor Latino en Colombia, así como reconocidos en Premios La Unidad y Premios La Picardía en Nueva York

Estos triunfos los hizo merecedores de un disco de oro por parte de YouTube, tras superar los dos millones de visitas en esta plataforma digital.

“Nosotros estamos preparados para este año 2026 continuar con un plan de trabajo más ambicioso, que nos lleve a seguir conquistando más público, hacer música más comercial, pero con calidad, explorar nuevos formatos y buscar audiencias en otros países hispanohablantes”, expresaron los artistas.

Los cantantes han venido desarrollando una carrera ascendente que se consolida con la bachata “Contando estrellas”, tema que les ha abierto puertas en escenarios de Colombia, Panamá, Nueva York y República Dominicana.

Escrita, producida e interpretada por los propios artistas, “Contando estrellas” es una muestra de madurez artística y conexión emocional, donde los sonidos tradicionales de la bachata se fusionan con matices contemporáneos para crear una experiencia musical auténtica y moderna.

Este lanzamiento marca un giro sonoro importante para Crill & Clos, quienes han decidido rendir homenaje a sus raíces latinas sin perder su esencia urbana.

Los artistas Crill & CLos tienen en su carpeta artística una variedad de temas, tanto en inglés como español, una muestra de la diversidad y talento de los cantautores y trabajan con el sello King Distributions & Marketing,

Crill & Clos, quienes anteriormente habían lanzado el tema "Amigos", es un dúo de música pop urbano latino compuesto por los hermanos Chris y Carlos Estévez, originarios del Bronx, Nueva York, e hijos de padres dominicanos.

En sus inicios, se dedicaron a crear música en inglés, pero decidieron explorar el mercado latino con composiciones en español, obteniendo resultados prometedores.