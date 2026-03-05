Entidades fortalecen el derecho de autor

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por primera vez en la República Dominicana, las entidades de gestión colectiva de la música firman un acuerdo para operar a través del Órgano Interasociativo de Recaudación Conjunta de los Derechos Conexos de la Música.

Este martes se firmó en la sede de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda) el primer acuerdo que integra a las principales entidades de gestión colectiva de la música bajo un órgano de los derechos de autor y derechos conexos.