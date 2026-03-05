Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Entidades fortalecen el derecho de autor

Este martes se firmó en la sede de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda) el primer acuerdo que integra a las principales entidades de gestión colectiva de la música

El acto contó con la presencia de los presidentes de los diversos consejos directivos de cada entidad.

Por primera vez en la República Dominicana, las entidades de gestión colectiva de la música firman un acuerdo para operar a través del Órgano Interasociativo de Recaudación Conjunta de los Derechos Conexos de la Música. 

Este martes se firmó en la sede de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda) el primer acuerdo que integra a las principales entidades de gestión colectiva de la música bajo un órgano de los derechos de autor y derechos conexos.

