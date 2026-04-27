Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Luego del incidente ocurrido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde un comunicador agredió a un familiar de víctimas del colapso del Jet Set, ambas partes ofrecieron su versión de lo sucedido, mientras la víctima anunció acciones legales.

El hecho involucró al comunicador Jhossan Capell y a José Luis Custodio, quien perdió cuatro familiares en la tragedia en la que murieron 236 personas y más de un centenar resultaron heridas.

Custodio relató que la agresión se produjo cuando intervino mientras Capell defendía a la familia Espaillat, y adelantó que se querellará en su contra.

“Cuando yo veo que él está defendiendo a los Espaillat, yo como tengo cuatro parientes ahí, comencé a hablar en contra, ahí es cuando él me tira el golpe. Yo perdí hasta la noción de tiempo”, indicó.

Continuó: “No pude hacer nada porque me flojó entero, hasta la vista se me fue en una”.

Además, cuestionó lo ocurrido: “A él lo mandaron a hacer esto aquí. Automáticamente hace lo que hace, se desaparece. Lo busqué por todo el sitio y no lo encontré”.

Su representante legal, Yan Carlos Martínez Segura, informó que ya fue interpuesta una querella formal y exigió la detención del comunicador.

“Nosotros exigimos el arresto por la agresión que le ha hecho a nuestro cliente. No puede ser posible que en pleno Palacio de Justicia se permita que un charlatán venga a agredir a un señor de esa edad. Nos estamos querellando, de hecho, acabo de salir de audiencia para presentar la querella formal”, indicó.

No aceptan disculpas

El abogado también rechazó las excusas ofrecidas por Capell.

“Vi un video en algunos medios pidiendo disculpas. Señor, no se le aceptan disculpas, usted tiene que ser procesado por esta charlatanería que ha hecho, agrediendo a un señor que puede ser su abuelo. Eso no lo vamos a aceptar”, expresó.

Caso Jet Set pasa de una bofetada a querella: las versiones de los involucrados tras incidente

“Ese señor debió ser arrestado al salir de aquí y salió como perro por su casa”, añadió.

La versión del comunicador

De su lado, Jhossan Capell atribuyó su reacción a un momento de tensión.

“La emoción y los nervios me traicionaron. Soy de carne y hueso. Buscaré la forma de llegar a donde esté usted”, expresó.

“Perdón, pueblo dominicano. A raíz de la situación vivida hoy en el tribunal de Ciudad Nueva, donde se iba a conocer si va a juicio de fondo el caso del Jet Set, los nervios o la emoción me traicionaron”, dijo.

Continuó: “Yo soy un ser humano, soy de carne y hueso. Quiero que, a ese señor al cual le levanté la mano, pedirle a él y a toda su familia mis más sinceras excusas, que me perdone”.

“Yo como ser humano tengo derecho a fijar mi posición y mi calidad de abogado por igual”, añadió.

El hecho

La mañana de este lunes, durante la continuación de la audiencia preliminar por el caso del colapso del Jet Set, se registró un incidente que terminó en agresión física.

Según videos que circulan en redes sociales, Capell defendía a la familia Espaillat (acusada en el caso) cuando Custodio intervino. En medio del intercambio, el comunicador le propinó una bofetada.