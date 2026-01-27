Fátima Bosch de visita en el país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Miss Universo Fátima Bosch llegó a la República Dominicana, para desarrollar una agenda institucional, social y cultural centrada en la promoción de la concienciación sobre el autismo, como parte de una visita que coincide con la conmemoración del 70 aniversario de la organización Miss República Dominicana.

Según se informó en un comunicado de prensa la soberana universal arribó al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas en un vuelo de la aerolínea Arajet, programado para las 3:00 de la tarde. Donde fue recibida por la directora nacional de Miss República Dominicana, Magalis Febles, junto a la actual Miss República Dominicana Universo, Jennifer Ventura.

Durante su estadía, que se extenderá hasta el martes 3 de febrero, Bosch desarrollará una agenda enfocada en el impacto social, la educación inclusiva y la sensibilización sobre el espectro autista, además de actividades culturales y protocolares que forman parte de la programación conmemorativa del 70 aniversario de la organización Miss República Dominicana.

Como eje central de su visita, la reina universal participará activamente en iniciativas vinculadas a instituciones dominicanas que trabajan con el autismo.