Conciertos

Frank Ceara continúa su “Navidad entre Amigos 2025”

Los conciertos que se presentan cada lunes, este año, los días 1, 8, 15 y 22 de diciembre, contarán con la presencia de invitados.

Frank Ceara

El cantautor Frank Ceara sigue con sus tradicionales conciertos “Navidad entre Amigos 2025”, festejando 14 años de inolvidables aguinaldo.

Junto a sus amigos, cada lunes del mes de diciembre, Ceara, estará los días 1, 8, 15 y 22, en Escenario 360, de 

Galería 360, a partir de las 8:30 de la noche.

Milly Quezada, Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón, Pavel Núñez, Roger Zayas, Quico Rizek; Nairoby Duarte, Jandy Ventura, Kinito Méndez y Héctor Aníbal, lo acompañarán.

Las boletas están a la venta Uepa tickets, CCN y supermercados Nacional y Jumbo.

