Frank Reyes llevará sus éxitos a Hard Rock Café de Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. RD. Los éxitos del destacado bachatero Frank Reyes, serán disfrutados por el público el sábado 25 de julio en Hard Rock Cafe Santo Domingo de Blue Mall.

Romanticismo, nostalgia, amor y desamor, serán los protagonista de una noche en la que el artista promete un exquisito repertorio. El evento, producido por RM Productions junto a King Events, reunirá a fanáticos del género para disfrutar de una velada única en la que el intérprete hará un recorrido por sus temas más icónicos.

Boletas disponibles en Uepa Tickets y pueden ser adquiridas en cuotas y los tarjetahabientes Visa Banreservas Platinium, Universe, e Infinity tienen un 15 % de descuento.