Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Alegría

"Gracias a Dios"

El Chaval de la Bachata se lleva el premio Bachatero del Año en Premios Soberano

​En la categoría también se encontraban Anthony Santos, Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreira y Frank Reyes.

El Chaval de la Bachata

El Chaval de la Bachata

Merilenny Mueses
Publicado por
Merilenny Mueses

Creado:

Actualizado:

El Chaval de la Bachata se llevó el galardón Bachatero del Año en los premios Soberano 2026.

"Gracias a papá Dios, al universo, a mi familia, mi equipo de trabajo y a todos ustedes", indicó el artista entre risas.

En la categoría también se encontraban Anthony Santos, Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreira y Frank Reyes.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

tracking