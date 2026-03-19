"Gracias a Dios"
El Chaval de la Bachata se lleva el premio Bachatero del Año en Premios Soberano
En la categoría también se encontraban Anthony Santos, Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreira y Frank Reyes.
El Chaval de la Bachata se llevó el galardón Bachatero del Año en los premios Soberano 2026.
"Gracias a papá Dios, al universo, a mi familia, mi equipo de trabajo y a todos ustedes", indicó el artista entre risas.
En la categoría también se encontraban Anthony Santos, Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreira y Frank Reyes.