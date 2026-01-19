Green Day se suma al Super Bowl LX en medio de la polémica por Bad Bunny

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

El próximo Super Bowl LX abrirá con la actuación de Green Day. El próximo 8 de febrero, la reconocida banda californiana subirá al escenario del Levi’s Stadium en Santa Clara, apenas a una hora de su ciudad natal, Rodeo.

Esta decisión, confirmada por la NFL, ocurre en medio de cuestionamientos públicos por la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo del mediotiempo.

“Estamos emocionados de abrir el Super Bowl 60 en nuestro propio patio”, expresó Billie Joe Armstrong en el comunicado oficial de la liga.

El músico destacó la oportunidad de dar la bienvenida a los jugadores más valiosos de distintas épocas y de iniciar la noche para quienes siguen el campeonato en distintos países.

Según la NFL, la participación del famoso trío de punk rock busca rendir homenaje a seis décadas del campeonato y acompañar la entrada de generaciones de MVPs al campo.

La presencia de Green Day en el inicio del evento coincidió con una ola de opiniones divididas sobre la selección del puertorriqueño Bad Bunny para el espectáculo central.

Algunos sectores conservadores manifestaron su rechazo a través de mensajes públicos; la ex piloto Danica Patrick escribió en redes sociales: “No deberían permitirse canciones en español en uno de los eventos televisivos más importantes de Estados Unidos”.

El artista, originario de Puerto Rico, fusiona trap latino, reguetón, hip hop y salsa en su repertorio, y canta principalmente en español.

En una entrevista previa, el intérprete urbano explicó que evitó llevar su gira Debí Tirar Más Fotos a Estados Unidos por temor a operativos de ICE, la agencia de inmigración, y por inquietud ante posibles incidentes en sus conciertos.

A raíz de sus declaraciones y de su postura sobre asuntos políticos, Corey Lewandowski, asesor de Seguridad Nacional, mencionó la posibilidad de aumentar la vigilancia migratoria durante el Super Bowl LX.

Cabe destacar que los integrantes de Green Day también son fuertes opositores a la administración de Donald Trump y transmiten un mensaje contra los sectores conservadores en sus canciones.

Mientras tanto, la expectativa por el espectáculo del show sigue creciendo. Bad Bunny publicó un tráiler para Apple Music en el que aparece bailando en Puerto Rico junto a personas de diferentes edades, géneros y orígenes, bajo un flamboyán.

La canción “BAILE INoLVIDABLE” acompaña el video, que según Apple Music funciona como “una invitación abierta a todo el mundo para unirse a Bad Bunny y dejarse llevar por el ritmo, la unidad y la riqueza cultural que solo él puede aportar al escenario global”.