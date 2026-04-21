Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

La muerte de Deivi Carlos Abreu Quezada, el chofer que perdió la vida a manos de un grupo de motoristas, es otro de los muchos casos que han impactado a la sociedad y nos alarman, pero, también nos recuerdan hacía dónde se está descarrilando la humanidad.

Sobre este crimen atroz, las siguientes figuras reaccionaron.

“Hay escenas que no son contenido, son llamados a la humanidad. Menos grabar, más ayudar. Antes de sacar el celular, piensa: ¿puedo hacer algo por esta persona? La ayuda vale más que cualquier video”, compartió la comunicadora Sarine Féliz.

A través de un video colgado en su cuenta de Instagram el actor Johnnie E Mercedes aseguró que “no fueron los motoristas que lo mataron, fuimos todos, cuando dejamos pasar a alguien en un semáforo en rojo, cuando somos indiferentes, cuando no hay consecuencias a faltas pequeñas que se convierten en cosas grandes. Que pena”.

“¿En qué clase de sociedad nos hemos convertido, que preferimos grabar a un hombre moribundo, por la brutal agresión de una turba, que brindarle auxilio o llamar al 9.1.1? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo hemos llegado a esto? No hay respeto a la vida. A las leyes. A la autoridad. Frente al Palacio de Justicia. A la vista de tanta gente. ¿Dónde quedó la empatía? ¿Cuáles son las prioridades?”, se cuestionó Miralba Ruiz.

Mientras que Cheddy García destaco la crueldad que se está viviendo. “La misma crueldad con que nos matamos detrás de un celular, con esa misma crueldad matamos, pero con el celular en las manos. ¡justicia!”.

Diana Filpo, fue otra de las que decidió expresar su opinión públicamente: “Es imposible no indignarse, no sentir impotencia, frustración y, sobre todo, una profunda tristeza por lo que le hicieron al hombre que conducía el camión en Santiago. Todo estuvo mal. ¡Todo! Es increíble que una situación que pudo resolverse dialogando, le haya costado la vida de manera tan cruel a un ser humano. Inconcebible que un grupo de hombres haya atacado tan salvajemente a otro que andaba solo y desarmado”.

En el texto, Filpo también resaltó: “Aquí todo está mal de arriba a abajo. Lamentablemente muchos de los conductores de camiones y motores tienen mala fama por como transitan. ¿Dónde han estado las autoridades? ¿el cumplimiento de las leyes? ¿El tan aclamado régimen de consecuencia? Pero esa es una historia que parece no tener fin.

Por otro lado Karina Larrauri dijo que el hecho “es el resultado de ignorar el desorden y la libertad de violentar la ley que le han dado a los motoristas. Para nadie es una sorpresa que si chocas un motorista (usualmente porque está manejando infringiendo la ley) aparecen 10 y hasta chalecos con frases que te advierte que si te metes con uno, salen todos. Las autoridades han decidido ignorarlo porque es más que evidente”.