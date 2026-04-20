Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Con una sonrisa y trato cercano, así se mostraba Deivy Carlos Abreu Quezada durante sus jornadas como chofer de un camión recolector de desechos sólidos en Santiago.

Un video que circula en redes sociales tras su muerte lo muestra en una escena cotidiana: detenido frente a una vivienda, conversando con residentes del sector, en medio de un ambiente distendido.

En las imágenes se le ve sonriente, interactuando con las personas, quienes incluso le lanzan un guineo para que coma mientras trabaja.

La escena contrasta con el desenlace de su historia y coincide con el recuerdo que hoy guardan sus familiares.

“Era una gente de bien. Yo duré un tiempo trabajando con él allá y la gente era loca con él, todo el mundo lo saludaba. Desde que llegaba ese camión al barrio, todo el mundo estaba afuera saludándolo”, expresó su hijo durante el velatorio.

El video que muestra cómo era Deivy Carlos Abreu en su día a día como chofer en Santiago

Proceso judicial en curso

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra siete hombres acusados de participar en el crimen.

Según la acusación, los imputados habrían perseguido e interceptado a la víctima hasta el Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó resguardarse.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó presentar cargos preliminares por asesinato.

De acuerdo con la Policía Nacional, Abreu Quezada fue agredido físicamente y recibió una herida punzocortante en el muslo derecho.

Posteriormente, fue trasladado por el sistema 9-1-1 a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.