Hoy es el natalicio de José Reyes

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Sin lugar a dudas, República Dominicana es dueña de uno de los himnos más hermosos del mundo, y hoy celebramos el natalicio de uno de los responsables de este regalo que nos llena de orgullo.

Se trata del músico y compositor, José Reyes creador de la música del himno nacional dominicano.

Nacido en Santo Domingo el 15 de noviembre de 1836, este visionario estudió música con el director de la banda militar, Juan Bautista Alfonseca. Aprendió a tocar varios instrumentos musicales, destacando en el violonchelo. Reyes, no se limitó solo a tocar los instrumentos, también se convirtió en compositor.

La letra del himno fue compuesta por Emilio Prud’Homme y la partitura musical del himno fue creada por el Maestro José Reyes en 1883. Este himno se interpretó por primera vez el 17 de agosto de 1883.

Homenaje póstumo

En el 2023 el Ministerio de Cultura emitió la Resolución 23-2023 en la que reconoce, como un homenaje póstumo, al compositor Emilio Prud’Homme y al músico José Reyes como “Autor y Compositor de la Patria”.

Dicha resolución fue emitida por la institución estatal a propósito de la conmemoración del Día del Músico, que se celebra cada 22 de noviembre.

La disposición también destaca la importancia del himno nacional, cuya composición musical es de Reyes, con letras de Prud’Homme, como un símbolo sonoro de la patria, según lo establecido en la Constitución de la República.

De igual modo, dicha resolución, basada en la legislación nacional, señala la obligación del Estado de reconocer y valorar la identidad cultural, destacando la labor de estos músicos como parte integral del patrimonio cultural de la nación.

Cada 22 de noviembre, las autoridades del Ministerio de Cultura difunden por los medios disponibles el legado histórico de Reyes y Prud’Homme.