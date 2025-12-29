El impacto de la gestión de Roberto Salcedo desde el Ministerio de Cultura en este 2025

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

La gestión del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, durante el año 2025 estuvo marcada por una ampliación significativa del alcance territorial, social e institucional de la cultura en todo el país, sustentada en un enfoque de descentralización y fortalecimiento del sistema público cultural.

En ese período, el Ministerio de Cultura desarrolló encuentros, levantamientos y jornadas de trabajo en las 31 provincias y el Distrito Nacional, logrando impactar más de 90 territorios en apenas diez meses. Estas acciones permitieron diagnosticar necesidades locales, recuperar espacios culturales y construir agendas culturales junto a gestores, artistas y comunidades.

Uno de los principales hitos de la gestión fue el alcance histórico de la XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo, que recibió más de 705,000 visitantes en la Plaza de la Cultura y generó ventas superiores a 75 millones de pesos en libros durante nueve días de exposición. Durante su desarrollo se realizaron más de 600 actividades culturales y 130 lanzamientos editoriales, consolidando la feria como uno de los eventos culturales más importantes del país.

En materia de formación, más de 3,700 niños, niñas y adolescentes recibieron educación artística en 15 provincias, mientras que las Escuelas Libres impactaron a más de 3,200 estudiantes, reafirmando el rol de la cultura como herramienta de educación, inclusión social y cohesión comunitaria.

Entre los centros fortalecidos y puestos en funcionamiento figuran las Escuelas de Bellas Artes de Las Terrenas y Puerto Plata, localidad donde también se inauguró la Academia de Música Típica Rafelito Román, orientada a la preservación del merengue tradicional; una nueva escuela de música típica en el Centro Cultural María Montez de Barahona; y la Academia de Música de Santo Domingo Este, iniciativas que contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura cultural y educativa del país.

En este contexto, el Plan Frontera se destacó como una iniciativa estratégica de alto impacto, enfocada en las provincias limítrofes mediante procesos de diagnóstico, formación artística y acompañamiento comunitario, promoviendo el acceso equitativo a la cultura.

En el ámbito artístico y comunitario, programas como “Calle Cultura” y “Tardes de Parque” llevaron expresiones culturales a municipios de distintas regiones del país, mientras que la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo realizó presentaciones en diversas provincias, ampliando el acceso a la música sinfónica más allá de la capital.

En materia de infraestructura cultural, la gestión avanzó en el remozamiento y recuperación de importantes espacios, así como en proyectos estratégicos como la transformación del antiguo casino de La Vega en una escuela de bellas artes y la habilitación de la Academia de Música de Santo Domingo Este, sentando las bases para una mayor y más diversa oferta de formación artística en las comunidades.

De la misma forma, el ministro Roberto Ángel Salcedo reafirmó que la cultura debe asumirse como un activo estratégico para el desarrollo sostenible del país, capaz de articular identidad, innovación, productividad y bienestar social, proyectando una política cultural con visión de largo plazo y presencia nacional.