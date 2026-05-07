¿Quién es IShowSpeed, el influencer que rompió récords con su recorrido en RD?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

En el panorama del entretenimiento digital, pocos nombres tienen tanta relevancia internacional como IShowSpeed.

Nacido como Darren Jason Watkins Jr. el 21 de enero de 2005 en Cincinnati, Ohio, este joven de 21 años ha pasado de ser un adolescente aficionado a los videojuegos en su habitación a convertirse en un embajador cultural global y uno de los rostros más reconocibles de internet.

IShowSpeed estableció un nuevo récord de audiencia durante su transmisión en República Dominicana, alcanzando un pico de 1,92 millones de espectadores en YouTube.

Echemos un vistazo a la carrera del influencer norteamericano y que lo ha hecho famoso alrededor del mundo.

Inicios humildes

Darren Watkins registró su canal de YouTube en 2016, pero su camino al estrellato no fue un éxito instantáneo. Durante años, transmitió para un pequeño grupo de espectadores, centrándose principalmente en títulos como NBA 2K y Fortnite. No fue hasta 2021 que su carrera dio un giro radical.

Su energía explosiva, a menudo caótica, y sus reacciones "sin filtros" —que iban desde ladridos literales hasta ataques de ira de alta intensidad— se convirtieron en material ideal para los memes de TikTok. Para junio de 2021, su número de suscriptores se disparó de 100.000 a más de un millón, marcando el comienzo de la era "Speed".

Dejando el control detrás

Speed fue pionero en un nuevo estilo de videoblog de viajes, realizando transmisiones en vivo llenas de energía por Europa, Asia y África. En su reciente gira "Speed Does Africa", participó en carreras de guepardos y transmitió desde las pirámides egipcias, logrando una audiencia simultánea comparable a la de las transmisiones deportivas tradicionales.

Notablemente, su recorrido por Santo Domingo rompió récords en YouTube y Twitch mientras visitaba algunas de las zonas más reconocidas del país, conociendo a varias celebridades tales como David Ortiz y Jey One.

Un punto de inflexión en su carrera fue su incursión en el contenido futbolístico. Su inquebrantable (y a menudo hilarante) devoción por Cristiano Ronaldo lo convirtió en una figura clave de la comunidad futbolística mundial, lo que finalmente lo llevó a participar en eventos importantes como el Sidemen Charity Match y la ceremonia del Balón de Oro.

Actualmente, con un valor estimado de aproximadamente 20 millones de dólares, IShowSpeed continúa ampliando los límites de lo que significa ser un "creador de contenido", demostrando que en la era digital, el carisma y la constancia son las monedas de cambio definitivas.