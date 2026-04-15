Jailyn Peralta representará a la República Dominicana en Miss Teen International 2026 en India

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con tan solo 17 años, Jailyn Peralta se prepara para representar con orgullo a la República Dominicana como Miss Teen International Dominican Republic 2026, en el certamen que se celebrará en India.

Peralta forma parte de Misses of the Dominican Republic, una reconocida organización élite dedicada a la formación integral de jóvenes mujeres que destacan por su liderazgo, inteligencia y propósito.

Con experiencia en el mundo de los certámenes, Jailyn ha cultivado destrezas en oratoria, liderazgo y trabajo social. No obstante, su mayor pasión radica en el servicio comunitario. Es la fundadora de The JM Project, una iniciativa liderada por jóvenes que busca apoyar a comunidades vulnerables y atender diversas necesidades sociales.

A través de este proyecto, impulsa la concientización y el acceso a recursos en áreas como la salud, el apoyo a familias en condiciones médicas delicadas, la asistencia a personas sin hogar y la sensibilización sobre el autismo. Su enfoque se basa en la empatía, la acción y la convicción de que toda causa merece atención cuando se trata de ayudar a los demás.

La adolescente, quien se perfila como una líder comprometida con las causas sociales, llevando consigo no solo la belleza, sino también una firme vocación de servicio, está lista para mostrar en el certamen a celebrarse en la India, su cultura y amor por su país.