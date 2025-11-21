Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Jennifer Ventura, Miss República Dominicana Universo 2025, avanza al Top 30

Lency Alcántara
Lency Alcántara

 La representante dominicana Jennifer Ventura fue anunciada este jueves entre las 30 semifinalistas del certamen Miss Universo 2025, consolidando su posición como una de las candidatas más destacadas de esta edición, celebrada en la IMPACT Arena de Bangkok.

Ventura, quien ha brillado en cada etapa de la competencia con elegancia, seguridad y carisma, logró captar la atención del jurado internacional y del público, especialmente durante la gala preliminar, donde desfiló con un traje típico inspirado en la Flor de Bayahibe, símbolo nacional de identidad y resistencia.

