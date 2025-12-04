Jessica Pereira: “No vine a copiar fórmulas, ni a imitar estilos”

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

“2025 fue un año determinante para mí. Un año en el que confirmé que la disciplina y la constancia siempre terminan dando resultados”, así define la comunicadora venezolana Jessica Pereira, este año.

Y es que a puro trabajo y constancia, Jessica ha construido un nombre en los medios que la posicionado como una de las figuras femeninas más fuertes de su generación y el fruto de su esfuerzo se ve en su proyecto personal Jessica en Punto, su programa de radio.

“Tenía claro que quería evolucionar hacia una comunicación más sólida y diversa, pero el público también me acompañó en ese proceso. Ellos comenzaron a exigirme más y a verme desde otra perspectiva. La evolución nació de mí, pero se fortaleció con su apoyo”, explicó.

Dentro de las experiencias más gratificantes de este año están ser la animadora del equipo Gigantes del Cibao y su trabajo como presentadora de La Casa de Alofoke.

“Increíble. La energía del estadio, la conexión con la fanaticada y la responsabilidad de animar un equipo tan importante han sido experiencias memorables. Haber sido parte del cierre de Alofoke como presentadora oficial marcó un gran hito en mi carrera”, resaltó.