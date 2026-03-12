10 curiosidades de los Óscar que casi nadie conoce

Publicado por BBC Mundo Creado: Actualizado:

Como cada año por estas fechas la ciudad de Los Ángeles, en California, se prepara para acoger la ceremonia de los premios Oscar.

En la 88º edición de estos galardones la favorita y líder en nominaciones es "The Revenant", del mexicano Alejandro González Iñárritu.

Entre las 12 categorías en las que compite se encuentran las de mejor película, director y actor principal, esta última para Leonardo DiCaprio.

En sus cerca de nueve décadas de existencia, los Oscar se han consolidado como la entrega de premios por excelencia de la industria del cine, además de convertirse en uno de los eventos televisivos más seguidos del año en todo el mundo.

BBC Mundo le presenta una lista con algunos datos curiosos sobre los galardones que desde 1929 otorga la Academia de la Artes y las Ciencias Cinematográfica de Hollywood (AMPAS, por sus siglas en inglés).

1- ¿Quién ha ganado más Oscars a lo largo de la historia?



Walt Disney fue premiado con 22 Oscar de un total de 59 nominaciones.

Durante su exitosa carrera en el cine de animación, Walt Disney fue premiado con 22 Oscars de un total de 59 nominaciones.

Además, recibió otros cuatro premios honoríficos, lo que lo convierte en la persona que más galardones de la Academia de Hollywood.

Le sigue el director artístico Cedric Gibbons, quien logró 11 Oscars y a quien se le atribuye el diseño de la famosa estatuilla dorada.

2- ¿Cuánto vale un Oscar?



Aunque parezca mentira, el Oscar tiene un precio de US$1. Ello se debe a que desde 1950 los ganadores del premio deben firmar un contrato que les prohíbe vender la estatuilla sin antes ofrecérsela a la AMPAS por US$1.

A pesar de que exista esta regla, se especula con que decenas de estatuillas han sido vendidas en el mercado negro sin el permiso de la Academia.

La escasez de Oscars a la venta ha hecho que las estatuillas entregadas antes de 1950 alcancen cifras astronómicas en las subastas.

3- La primera transmisión de los Oscar por televisión



La primera transmisión televisada de los Oscar la realizó en blanco y negro el 19 de marzo de 1953 la cadena NBC.

La ceremonia de los premios se llevó a cabo de forma simultánea desde el Teatro RKO Pantages de Hollywood, en Los Ángeles, y el Teatro Internacional NBC en Manhattan, en Nueva York.

La película vencedora en 1953 fue "El mayor espectáculo del mundo", dirigida por Cecil B. DeMille.

Muchos críticos consideran que esta es una de las peores cintas que a lo largo de la historia han ganado el Oscar a la mejor película.

4- ¿Qué intérpretes se llevaron un Oscar tras haber fallecido?

Heath Ledger se llevó un Oscar póstumo. Falleció a los 28 años a consecuencia de una sebredosis.

En los 86 años de historia de los Oscar tan sólo dos intérpretes han obtenido la estatuilla a título póstumo.

Ocurrió en 1976 cuando el actor británico Peter Finch ganó el galardón al mejor actor por la película "Network" o "Poder que mata".

Tres décadas después sería el australiano Heath Ledger, quien obtuvo el premio al mejor secundario por su papel en la cinta "Batman: el caballero de la noche".

Finch murió a los 60 años de un ataque al corazón, mientras que Ledger falleció a los 28 a consecuencia de una sebredosis.

5- La película con más Oscars



Titanic (1997) recibió 11 galardones.

En la categoría de la película que más Oscars ha recibido a lo largo de la historia hay un triple empate.

"Ben-Hur" (1959), Titanic (1997) y "El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey" (2003) recibieron 11 galardones cada una.

A estas les siguen "Lo que el Viento se llevó" (1939) y "West Side Story" (1961) con diez premios cada una.

6- Las únicas directoras de cine nominadas a un Oscar



Kathryn Bigelow es la única mujer que ha ganado el Oscar al mejor director.

Aunque parezca mentira, en los 86 años de historia de los Oscar tan sólo cuatro mujeres han sido nominadas en la categoría de mejor dirección.

Lo han logrado la italiana Lina Wertmuller (1977), la neozelandesa Jane Campion (1994) y las estadounidenses Sofia Coppola (2004) y Kathryn Bigelow (2010).

La única que consiguió el galardón fue Bigelow por "Zona de miedo" o "Vivir al límite".

7- Países que más premios Oscar han logrado a la película de habla no inglesa



Italia es el país que más Oscar ha ganado en la categoría de película de habla no inglesa, con 13 premios.

Le siguen Francia con 12 y España y Japón con 4 cada uno.

Argentina, con dos Oscar, es la nación latinoamericana que ha ganado en esta categoría. México ha logrado 8 nominaciones, aunque nunca ha conseguido llevarse el premio.

Este año Colombia consiguió su primera postulación a mejor película de habla no inglesa con "El abrazo de la serpiente" de Ciro Guerra.

8- ¿Quién es el único Oscar con un Oscar?



El compositor Oscar Hammerstein II se convirtió en 1942 en la primera persona llamada Oscar en llevarse un Oscar.

Hammerstein volvió a recibir el galardón en 1946.

9- La actriz con más premios Oscar



Meryl Streep, con 19 menciones, ostenta el récord en cuanto al número de nominaciones a los Oscar.

Pese a que Meryl Streep, con 19 menciones, ostenta el récord en cuanto al número de nominaciones a los Oscar, la actriz que más Oscar ha ganado en la historia es Katharine Hepburn.

Entre 1934 y 1982 Hepburn obtuvo 4 premios en la categoría de mejor actriz principal.

A la mítica actriz estadounidense le siguen la propia Streep y la intérprete de origen sueco Ingrid Bergman, con tres Oscar cada una.

10- El actor con más premios Oscar



En esta categoría el indiscutible vencedor es el estadounidense Jack Nicholson si se le suman las nominaciones que ha recibido a lo largo de su carrera (12).

Nicholson se ha llevado el Oscar en 3 ocasiones, igual que Daniel Day Lewis (3 veces como actor principal) y Walter Brennan (3 veces como mejor secundario).

El intérprete de 76 años obtuvo el galardón al mejor actor en 1976 por "Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco" y 1998 por "Mejor... imposible", y el premio al mejor secundario en 1984 por "La fuerza del cariño".