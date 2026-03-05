José Miguel García entra a proyecto radial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La emisora Z101 anunció la integración del comunicador y estratega en comunicación José Miguel García Hernández como nuevo comentarista del espacio “Gobierno de la Tarde”, que se transmite de lunes a viernes de 3:00 a 5:00 de la tarde.

García Hernández se suma al equipo encabezado por la periodista Iluminada Muñoz, coordinadora del programa, junto a los panelistas Elías Cornelio, Juan Reyes, Héctor Rodríguez, Valentín Pérez, Isis Álvarez, Fausto Monte de Oca y Gabriel del Goto.

La participación de José Miguel fortalece el panel del reconocido espacio radial, caracterizado por el debate plural respecto a los principales temas políticos, económicos y sociales.