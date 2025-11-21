Jóvenes se unen en “Corito Académico”, un podcast que celebra la vida universitaria dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cinco jóvenes de distintas universidades dominicanas han unido su creatividad y entusiasmo para dar vida a “Corito Académico”, un proyecto audiovisual y digital que retrata, con humor, autenticidad y propósito, las experiencias que marcan la vida universitaria.

Más que un podcast, Corito Académico se presenta como una comunidad que informa, inspira y entretiene, abordando temas que van desde la elección de carrera y la presión académica, hasta las amistades del campus, los desafíos profesionales y los valores que definen a esta generación.

A través de conversaciones frescas, entrevistas y dinámicas, los jóvenes creadores buscan conectar con sus pares, ofreciendo un espacio donde los estudiantes se sientan representados, escuchados y acompañados.

Con presencia en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify y Apple Podcast, Corito Académico tiene como objetivo convertirse en un punto de encuentro para la juventud universitaria, fomentando la orientación, el desarrollo personal y el sentido de pertenencia.

El proyecto también busca crear un puente entre las instituciones, las marcas y los estudiantes, facilitando el acceso a oportunidades reales como becas nacionales e internacionales, cursos técnicos y universitarios, recursos tecnológicos y apoyo para continuar la formación académica.

Además, Corito Académico ofrece orientación a quienes aún no han definido su vocación, conectándolos con profesionales y expertos de distintas áreas para guiarlos en la elección de un camino con propósito.

Ejecutivos de Full Marketing., empresa creadora de Corito Académico, informaron, que el proyecto aspira a ser un motor de cambio y superación: “Cuando un joven encuentra su camino, todo un país avanza.”