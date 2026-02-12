Farándula dominicana
Edwin Encarnación revela nuevos detalles de su relación con Karen Yapoort
Dejó claro que está enfocado en su familia y que no pierde tiempo prestando atención a rumores ni a lo que no puede controlar.
Edwin Encarnación habló hoy en el Almuerzo Corripio no solo como expelotero, sino como esposo de la comunicadora Karen Yapoort.
Con su estilo relajado, incluso bromeó al revelar qué es lo que más le gusta a su esposa: que la acaricien, diciendo entre risas que parece hecha en una panadería, porque le gusta que “la soben”.
Amor, enfoque y cero distracciones. ¿Qué opinas de sus declaraciones?