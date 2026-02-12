Edwin Encarnación revela nuevos detalles de su relación con Karen Yapoort

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Edwin Encarnación habló hoy en el Almuerzo Corripio no solo como expelotero, sino como esposo de la comunicadora Karen Yapoort.

Dejó claro que está enfocado en su familia y que no pierde tiempo prestando atención a rumores ni a lo que no puede controlar.

Con su estilo relajado, incluso bromeó al revelar qué es lo que más le gusta a su esposa: que la acaricien, diciendo entre risas que parece hecha en una panadería, porque le gusta que “la soben”.

Amor, enfoque y cero distracciones. ¿Qué opinas de sus declaraciones?