EE.UU. promete garantizar el suministro energético de la India ante crisis en Oriente Medio

Estados Unidos se comprometió este jueves a garantizar el suministro energético de la India tanto a corto como a largo plazo, posicionándose como la alternativa estratégica frente a la inestabilidad en Oriente Medio y las amenazas a las rutas de navegación en el océano Índico.

"Trabajaremos con ustedes para asegurar que sus necesidades energéticas estén cubiertas", afirmó el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, en el Diálogo de Raisina en Nueva Delhi, tras ser cuestionado sobre la necesidad de la India de buscar "fuentes alternativas" ante una región que podría no ser sostenible como proveedor estable en el futuro cercano.

La oferta de Washington busca capitalizar la posición de Estados Unidos como exportador de hidrocarburos para reducir la dependencia de Nueva Delhi del crudo proveniente del Golfo Pérsico y de Rusia.

"Si vives en un vecindario complicado, lo sabes mejor que yo. Así que, sí, creo que Estados Unidos, como un país muy rico en energía, puede ser parte de su solución energética", subrayó el funcionario, vinculando la seguridad nacional india con una asociación preferencial con los proveedores norteamericanos de gas y petróleo.

El petróleo es el eje central de las negociaciones entre Washington y Nueva Delhi para reducir los aranceles estadounidenses hacia el país asiático, condicionado estrictamente a que la India paralice sus compras de crudo ruso.

Respecto a la escalada bélica, Landau subrayó que la "línea roja" innegociable para Washington es el desarrollo de armamento atómico por parte de Irán, advirtiendo sobre el peligro de que Teherán pueda "chantajear al mundo con un dispositivo nuclear".

El subsecretario comparó la situación con el precedente de Corea del Norte y vinculó la resolución definitiva de la crisis a un cambio de liderazgo en el país persa.

"Al final, el pueblo iraní tiene que decidir quién va a ser su liderazgo", señaló el funcionario, quien instó a la India y a otros países a trabajar juntos para fomentar una transición que permita alcanzar una "nueva normalidad" en la región.