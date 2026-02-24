Latinoamérica brilla en los Bafta con Del Toro

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

En una noche de títulos reñidos, de expectativas diversas, aunque con dirección firme hacia cintas como “Sinners” y “Hamnet” con 13 y 11 nominaciones respectivamente, “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson se coronó como la “Mejor Película del Año”; logrando, además, otros 5 títulos en la premiación de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta).

En ese sentido, el filme estadounidense, con tintes de comedia negra, acción y suspense, encabezado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti, se alzó como ganador en categorías como “Mejor Dirección, “Mejor Cinematografía”, “Mejor Montaje”, “Mejor Guión Adaptado” y “Mejor Actor de Reparto”.

Latinoamérica también salió triunfante, gracias a la mirada del mexicano Guillermo del Toro, quien con recursos artísticos manejados de forma precisa logró que el filme estadounidense “Frankenstein” venciera en “Diseño de Producción”, “Maquillaje y Estilismo de Cabello” , así como “Diseño de Vestuario”.

Lista de Ganadores

Mejor Película

“One Battle After Another”

Mejor Película Británica

“Hamnet”

Actriz principal

Jessie Buckley, “Hamnet”

Actor Principal

Wunmi Mosaku, “Sinners”

Actor de Reparto

Sean Penn, “One Battle After Another”

Dirección

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Debut Sobresaliente de un Guionista, Director o Productor Británico

“My Father’s Shadow”

Película de Habla no Inglesa

“Sentimental Value” (Noruega)

Película Animada

“Zootopia 2”

Película para Niños y la Familia

“Boong”

Guión Original

“Sinners”

Guión Adaptado

“One Battle After

Another”

Premio EE Bafta a la Estrella Emergente (votado por el público)

Robert Aramayo

Música Original

Jerskin Fendrix, “Bugonia”

Cinematografía

“One Battle After Another”

Diseño de Vestuario

“Frankenstein”

Montaje

“One Battle After Another”

Diseño de Producción

“Frankenstein”

Maquillaje y Estilismo de Cabello

“Frankenstein”

Sonido

“F1”

Efectos visuales

“Avatar: Fire and Ash”

Documental

“Mr Nobody Against Putin”