De “Pedro Navaja” a “Idilio”: los mayores éxitos de Willie Colón

Willie Colón, el eterno “chico malo del Bronx”, fue y seguirá siendo sinónimo de salsa. Creció con el género y desde los 15 años comenzó a forjar un camino que marcaría para siempre la música latina, destacándose como músico, compositor, director de banda, arreglista, productor y cantante.

Pero sus canciones no eran solo ritmo y “sabrosura” caribeña "para darse una rumba". En muchas de ellas abordó la realidad social latinoamericana, convirtiendo la salsa en crónica urbana y en voz de los barrios.

Aunque su partida enluta al mundo salsero, su legado permanece intacto en una discografía que supera los 30 millones de discos vendidos y que continúa conquistando generaciones. Solo en Spotify reúne más de 12 millones de oyentes mensuales.

Entre los temas más emblemáticos de su carrera figuran:

“Gitana”

“Idilio”

“El gran varón”

“Pedro Navaja”

“El día de mi suerte”

“Oh, qué será?”

“Juanito Alimaña”

“Quimbara”

“Calle Luna, Calle Sol”

“La murga”

“Piraña”

“Che Che Colé”

“Juana Peña”

“Te conozco”

Muchas de estas piezas se convirtieron en clásicos indispensables en sus conciertos y en himnos de la salsa brava.