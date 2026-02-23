Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Música

Leyenda de la salsa

De “Pedro Navaja” a “Idilio”: los mayores éxitos de Willie Colón

Aunque su partida enluta al mundo salsero, su legado permanece intacto en una discografía que supera los 30 millones de discos vendidos y que continúa conquistando generaciones. Solo en Spotify reúne más de 12 millones de oyentes mensuales.

Willie Colón falleció el sábado a los 75 años.

Willie Colón falleció el sábado a los 75 años.

Merilenny Mueses
Publicado por
Merilenny Mueses

Creado:

Actualizado:

Willie Colón, el eterno “chico malo del Bronx”, fue y seguirá siendo sinónimo de salsa. Creció con el género y desde los 15 años comenzó a forjar un camino que marcaría para siempre la música latina, destacándose como músico, compositor, director de banda, arreglista, productor y cantante.

Pero sus canciones no eran solo ritmo y “sabrosura” caribeña "para darse una rumba". En muchas de ellas abordó la realidad social latinoamericana, convirtiendo la salsa en crónica urbana y en voz de los barrios.

Aunque su partida enluta al mundo salsero, su legado permanece intacto en una discografía que supera los 30 millones de discos vendidos y que continúa conquistando generaciones. Solo en Spotify reúne más de 12 millones de oyentes mensuales.

Entre los temas más emblemáticos de su carrera figuran:

  • “Gitana”
  • “Idilio”
  • “El gran varón”
  • “Pedro Navaja”
  • “El día de mi suerte”
  • “Oh, qué será?”
  • “Juanito Alimaña”
  • “Quimbara”
  • “Calle Luna, Calle Sol”
  • “La murga”
  • “Piraña”
  • “Che Che Colé”
  • “Juana Peña”
  • “Te conozco”

Muchas de estas piezas se convirtieron en clásicos indispensables en sus conciertos y en himnos de la salsa brava.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

tracking