Leyenda de la salsa
De “Pedro Navaja” a “Idilio”: los mayores éxitos de Willie Colón
Aunque su partida enluta al mundo salsero, su legado permanece intacto en una discografía que supera los 30 millones de discos vendidos y que continúa conquistando generaciones. Solo en Spotify reúne más de 12 millones de oyentes mensuales.
Willie Colón, el eterno “chico malo del Bronx”, fue y seguirá siendo sinónimo de salsa. Creció con el género y desde los 15 años comenzó a forjar un camino que marcaría para siempre la música latina, destacándose como músico, compositor, director de banda, arreglista, productor y cantante.
Pero sus canciones no eran solo ritmo y “sabrosura” caribeña "para darse una rumba". En muchas de ellas abordó la realidad social latinoamericana, convirtiendo la salsa en crónica urbana y en voz de los barrios.
Entre los temas más emblemáticos de su carrera figuran:
- “Gitana”
- “Idilio”
- “El gran varón”
- “Pedro Navaja”
- “El día de mi suerte”
- “Oh, qué será?”
- “Juanito Alimaña”
- “Quimbara”
- “Calle Luna, Calle Sol”
- “La murga”
- “Piraña”
- “Che Che Colé”
- “Juana Peña”
- “Te conozco”
Muchas de estas piezas se convirtieron en clásicos indispensables en sus conciertos y en himnos de la salsa brava.