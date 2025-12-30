Laura Bonnelly : “El 2025 me dolió, me marcó”

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

La comunicadora deportiva Laura Bonnelly abrió su corazón al describir el 2025 como un año desafiante, donde la fe, su salud física y su estabilidad emocional se pusieron a prueba de manera constante.

“Fue un año de prueba y prueba”. Reconoce que el impacto más reciente, un accidente de tránsito que pudo ser fatal, la obligó a reenfocar sus prioridades y a comprender el verdadero significado de la resiliencia, así como a reafirmar su fe espiritual.

“Hoy volví a nacer. Hoy entendí lo milagroso que es Dios. Hoy me convertí en su milagro”, expresó públicamente Bonnelly tras el suceso automovilístico ocurrido a principio del mes de diciembre.

Sin embargo, reconoce que el accidente no fue el único golpe del año. Al hacer un balance, admite que el 2025 fue un “año que me dolió y me marcó” profundamente, en referencia a otros aspectos íntimos de su vida privada.

Aferrada a lo aprendido y al refrán popular que dice que “después de la tormenta siempre llega la calma”, Bonnelly asegura sentirse en paz y preparada para recibir las bendiciones que traerá el 2026, con optimismo.

“Lo más importante de las pruebas es superarlas, una a una. Este año entendí el significado de eso, probé mi fortaleza y confirmé que soy una guerrera del Señor”, concluyó.

Por el momento, la cronista deportiva que conduce el programa “Más que Pelota” por CDN Deportes, se prepara para abrirle las puertas a nuevos proyectos que prometen seguir afianzando su posicionamiento en los medios.