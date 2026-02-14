Día del Amor y Amistad
Amistades que comparten el amor por su arte
Muchos se han ayudado a crecer de forma personal y profesional, otros se han apoyado en las buenas y malas... así es la amistad de estos dúos del espectáculo.
Algunos empezaron a construir su amistad, mucho antes de disfrutar de las mieles del éxito, mientras que otros, se encontraron en el camino y conectaron de tal manera, que han podido conjugar una hermosas amistad con el trabajo que les apasiona.
Y si vamos a hablar de amistades que comparten el amor por su arte, se que estarán de acuerdo con esta reportera, de que debemos de iniciar con Raymond Pozo y Miguel Céspedes.
Dueños de una amistad y hermandad de más de tres décadas, este dúo ha forjado una carrera en conjunto, que los ha llevado a compartir en diversos proyectos de televisión, espectáculos y películas. Actualmente se mantienen con su programa “Raymond y Miguel”.
Según ha contado, su formula se basa en el respeto, saber escucharse y sino están de acuerdo en algo, buscar la forma de resolverlo de la forma más madura y sana.
Con una amistad amarrada por la lealtad, Santiago Matías (Alofoke) y Vicente Carmona (El Dotol Nastra), iniciaron su viaje desde el 2013 en Alofoke Radio Show, un proyecto radial con el que ambos han crecido juntos profesionalmente, y con el cual han fortalecido más sus lazos.
En este camino, ambos han atravesado por momentos profesionales y personales difíciles, y siempre los han superado juntos.
Unidos desde la universidad Irma García Moore y Jean Carlos Villanueva, han cultivado una amistad que los ha llevado a florecer en diversas facetas de su vidas, pero siempre agarrados de las manos.
Esta pareja cuenta que, ambos estudiaban la misma carrera, y aunque no iniciaron con la mejor de las vibras, el tiempo fue el aliado perfecto para unirlos. Hoy en día comparten en “Cuéntale Al Podcast”, su proyecto diseñado a imagen y semejanza de ambos.
“Nuestra amistad comienza luego de vernos mutuamente haciendo comedia, entendimos que los estilos eran muy particulares y nos interesó mucho la comedia del otro. Elías tiene una forma de pensar fuera de la caja y eso me encanta de él, yo pienso una cosa y él lo está pensando completamente diferente y eso nos nutre”, contó Starlyn Ramírez sobre su amistad con Elías Serulle.
Starlyn y Elías, llevan años trabajando juntos show de Stand Up Comedy y celebrarán mañana el mes del Amor y la Amistad con ¿Pa’ qué te casate? en Punch Bar.
Aunque algunos están empezando a verlos recientemente, la amistad de Hony Estrella e Ismael Almonte, lleva un tiempo. “Con Hony me une mucho el cariño y el respeto. Tenemos desde el 2015 trabajando juntos en proyectos”, destacó el productor Almonte.
La pareja, en estos momentos se encuentra trabajando en la obra “Los amigos de ellos”, que estará en cartelera hasta el 22 de febrero.
Cuando coincidieron estudiando teatro musical, así nació la amistad de Alex Díaz y César Calcagno son los integrantes del grupo “Novel Poppys”, un proyecto de contenido cómico que los ha hecho crecer en los medios.