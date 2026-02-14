Creado: Actualizado:

Algunos empezaron a construir su amistad, mucho antes de disfrutar de las mieles del éxito, mientras que otros, se encontraron en el camino y conectaron de tal manera, que han podido conjugar una hermosas amistad con el trabajo que les apasiona.

Y si vamos a hablar de amistades que comparten el amor por su arte, se que estarán de acuerdo con esta reportera, de que debemos de iniciar con Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

Dueños de una amistad y hermandad de más de tres décadas, este dúo ha forjado una carrera en conjunto, que los ha llevado a compartir en diversos proyectos de televisión, espectáculos y películas. Actualmente se mantienen con su programa “Raymond y Miguel”.

Según ha contado, su formula se basa en el respeto, saber escucharse y sino están de acuerdo en algo, buscar la forma de resolverlo de la forma más madura y sana.

Con una amistad amarrada por la lealtad, Santiago Matías (Alofoke) y Vicente Carmona (El Dotol Nastra), iniciaron su viaje desde el 2013 en Alofoke Radio Show, un proyecto radial con el que ambos han crecido juntos profesionalmente, y con el cual han fortalecido más sus lazos.

Alofoke y Dotol Nastra

En este camino, ambos han atravesado por momentos profesionales y personales difíciles, y siempre los han superado juntos.

Unidos desde la universidad Irma García Moore y Jean Carlos Villanueva, han cultivado una amistad que los ha llevado a florecer en diversas facetas de su vidas, pero siempre agarrados de las manos.

Irma García Moore y Jean Carlos Villanueva

Esta pareja cuenta que, ambos estudiaban la misma carrera, y aunque no iniciaron con la mejor de las vibras, el tiempo fue el aliado perfecto para unirlos. Hoy en día comparten en “Cuéntale Al Podcast”, su proyecto diseñado a imagen y semejanza de ambos.

“Nuestra amistad comienza luego de vernos mutuamente haciendo comedia, entendimos que los estilos eran muy particulares y nos interesó mucho la comedia del otro. Elías tiene una forma de pensar fuera de la caja y eso me encanta de él, yo pienso una cosa y él lo está pensando completamente diferente y eso nos nutre”, contó Starlyn Ramírez sobre su amistad con Elías Serulle.

Starlyn y Elías, llevan años trabajando juntos show de Stand Up Comedy y celebrarán mañana el mes del Amor y la Amistad con ¿Pa’ qué te casate? en Punch Bar.

Aunque algunos están empezando a verlos recientemente, la amistad de Hony Estrella e Ismael Almonte, lleva un tiempo. “Con Hony me une mucho el cariño y el respeto. Tenemos desde el 2015 trabajando juntos en proyectos”, destacó el productor Almonte.

Hony Estrella e Ismael Almonte

La pareja, en estos momentos se encuentra trabajando en la obra “Los amigos de ellos”, que estará en cartelera hasta el 22 de febrero.

Alex Díaz y César Calcagno

Cuando coincidieron estudiando teatro musical, así nació la amistad de Alex Díaz y César Calcagno son los integrantes del grupo “Novel Poppys”, un proyecto de contenido cómico que los ha hecho crecer en los medios.