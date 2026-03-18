Esta es la lista completa de nominados a los Premios Soberano 2026

La gala número 41 del principal evento artístico del país se celebrará el 18 de marzo bajo la producción de César Suárez Jr.

Premios Soberano

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) tendrá  la edición 41 de los Premios Soberano este 18 de marzo, con el inicio de la alfombra roja a las 7:00 de la noche y la ceremonia a partir de las 8:00 p.m.

Volverán a ser producidos por tercer año consecutivo por el exitoso empresario artístico César Suárez Jr., copatrocinados por la Cervecería Nacional Dominicana. 

El evento contará con transmisión para Estados Unidos a través de Univisión y por la plataforma ViX.

A continuación los nominados:

Comedia del Año

Medias hermanas – Productores: Zumaya Cordero y Gregory Quinn

Sanky Panky 4: de Zafari – Productores Franklin Romero y Franklin Romero Jr.

Drama del Año

A tiro limpio – Jean Gabriel Guerra, Rafael Báez, Ricardo Bardellino

Sugar Island – David Baute, Rafael García Albizu y Gabriel Valencia

Bachata de Biónico – Pablo Mustonen y Marcela Victoria

Baño de mujeres – Zumaya Cordero y Gregory Quinn

Director del Año

Johanné Gómez – Sugar Island

Jean Guerra – A tiro limpio

Yoel Morales – Bachata de Biónico

Nelson Carlo de los Santos – Pepe

Actor de Cine

Frank Perozo – Baño de mujeres

Manuel Raposo – Bachata de Biónico

Félix Germán – A tiro limpio

Gerardo Mercedes – El día de la tormenta

Manny Pérez – Tíguere

Actriz de Cine

Yelidá Diaz – Sugar Island

Judith Rodríguez– Baño de mujeres

Evelyna Rodríguez – Cucú

Nashla Bogaert – Medias hermanas

Actor y/o Actriz Destacada en el Extranjero

Elvis Nolasco – Godfather of Harlem

Dascha Polanco – The Walking Dead: Dead City

Judy Reyes – High Potential

Juani Feliz – 9-1-1: Nashville

Video Clip

Carnaval de mi pueblo – Xiomara Fortuna (Dirección: Xiomara Fortuna)

Pegao de Dios – Enrique Feliz ft. Peña Suazo (Dirección: El 3mendazo)

Somos – Duluc y Palo Nuevo (Dirección: Jaime Guerra)

Pa’ que bailemos – Lena Dardelet ft. Riccie Oriach (Dirección: Erick Álvarez)

Arte – Vakeró (Dirección: Adrián Díaz)

Programa Diario de Entretenimiento

El Show del Mediodía

De Extremo a Extremo

Esta Noche Mariasela

Too much en la noche

El Mangú de la Mañana

Programa de Humor

El Show de Raymond y Miguel

Boca de Piano es un Show

El Show de la Comedia

Programa Infantil

Sofía globitos

Topi tok

Vida kids

Animador de Televisión

Jhoel López

Julio Clemente

Albert Mena

Nelfa Núñez

Melissa Santos

Presentador de TV

Jochy Santos

Brea Frank

Iván Ruiz

Presentadora de TV

Jatnna Tavarez

Luz García

Pamela Sued

Jenny Blanco

Milagros Germán

Revista Semanal de Variedades

Noche de Luz – Luz García

Con Jatnna – Jatnna Tavárez

Me gusta de noche – Joel López

Es temprano todavía – Jochy Santos

Programa Regional de Entretenimiento

Como en casa

Ustedes y nosotros

Buena noche

Buen día

Terminando la mañana

Programa de Temporada

Dominicana Got Talent

Migrantes

Chévere Nights Live

Dominicanos a simple vista

De cerca

Comunicador Destacado en el Extranjero

Gelena Solano

Clarissa Molina

Chiky Bombón

Amara La Negra

Génesis Suero

Comediante del Año

Raymond Pozo

Miguel Céspedes

Rosmery Herrand

Rafael Bobadilla

Liondy Ozoria

Locutor del Año

Claribel Adames

Martín Alcántara

José Polanco

Paloma Rodríguez

Mildre Aquino

Programa Temático de Entretenimiento

Que chévere es saber – Irving Alberti

Protagonistas – Ivana Gavrilovic

No es tan late – Huguito Chavez

Iluminada la entrevista – Iluminada Muñoz

Programa de Investigación

Nuria – Nuria Piera

El Informe – Alicia Ortega

Zona 5 – Laura Castellanos

Reporte Especial – Julissa Céspedes

Youtuber del Año

Santiago Matías

Yubelkis Peralta

Dotol Nastra

Nany Flow

Luinny Corporán

Programa Digital

Al Tanto – Colombia Alcántara

Diez preguntas – Junior Cabrera

Andariego – Gary de Arriba

Kiskeya Life – Alec Corday

Más allá de las redes – Vladimir Jáquez

Podcast del Año

Luz García el Podcast – Luz García

Abriendo el podcast – Vian Araújo, Ricardo Rodríguez

Cuéntale al Podcast – Jean Carlos Villanueva

Los Black Kings – Eric Montero Martes, Miguel Vidal Ramírez, Daniel Martínez Luciano y Héctor Diloné Charles

Azul Podcast – Liondy Ozoria y Sharmín Díaz

Stand Up Comedy

Carlos Sánchez

Orlando Toribio, “El Pió”

Ariel Santana

Noel Ventura

Programa Radial de Variedades

Esto no es radio – Santiago Matías

Camino al Sol – Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz

El mañanero – Bolívar Valera

La UCA – Brea Frank

Sólo para mujeres – Zoila Luna

Merenguero del Año

Eddy Herrera

Los Hermanos Rosario

Héctor Acosta

Miriam Cruz

Jandy Ventura

Conjunto Típico

El Prodigio

El Blachy

El Rubio del Acordeón

Krisspy

Orquestador y/o Arreglista

Antonio González

Ramón Orlando

Federico Méndez

Manuel Tejada

Wilbert Taveras

Compositor y/o Autor de Letras

Vicente García

Frank Ceara

Kelvin Mejía

Teodoro Reyes

Techy Fatule

Merengue del Año

Así bonito – Frank Ceara ft. Juan Luis Guerra (Comps: Frank Ceara y Juan Luis Guerra)

Novato apostador – Eddy Herrera (Comps: Kelvin Mejía y Gustavo Matheus)

Tu no tienes alma – Miriam Cruz (Comp: Valerio de León)

Se puede – Héctor Acosta (Comp: Nelson de la Olla)

Corazón de Nutella – Jandy Ventura ft. Christian Alexis (Comp: Christian Alexis)

Bachata del Año

Quién te dijo – Anthony Santos (Comp: Domingo Santos)

Quién te dio el derecho – Frank Reyes (Comp: Ángela Milagros Santos)

Tik Tok – Eudis el Invencible (Comp: David Paredes)

El amor tuvo la culpa – Zacarías Ferreira (Comps: Zacarías Ferreira y Armani Batista)

Hagamos el amor borrachos – Ronald Núñez (Comp: Ronald Núñez)

Artista y/o Agrupación Destacada en el Extranjero

Juan Luis Guerra

El Alfa

Milly Quezada

Barak

Natti Natasha

Salsero

Yiyo Sarante

Chiquito Team Band

El Canario

Bachatero

Anthony Santos

Raulín Rodríguez

Zacarías Ferreira

Frank Reyes

El Chaval de la Bachata

Merenguero Urbano

Omega

Alá Jazá

El Sujeto

Artista y/o Agrupación Urbana

Don Miguelo

Yailín

La Perversa

La Insuperable

Shadow Blow

Cantante Solista

Pavel Núñez

Frank Ceara

Diego Jaar

Badir

Manerra

Colaboración

Voltio – Yaisel LM ft. El Alfa (Comps: Dick Cintrón-Colón, Emanuel Herrera, Julio Irving Ramos, Yaisel Erazo)

Siempre la más – Ceky Viciny ft. Púyalo Pantera (Comp: Aneurys René y Esmelin Santiago Matías)

Qué sensación – Jezzy ft. Arcángel (Comps: Austin Santos y Jessy Leonardo Lorenzo)

Zaza – Shadow Blow ft. Don Miguelo (Comps: Don Miguelo, Franklyn A. Matos y Shadow Blow)

La Casualidad – Seye ft. Alex Ubago (Comps: Sergio Echenique y Alex Ubago)

Revelación del Año

Dalvin La Melodía

Ebenezer

Martha Candela

La Fiera Típica

Concierto del Año

Dios fuerte – Barak (Prod: Pablo Pou)

Johnny vive: La residencia – Jandy Ventura (Prod: Pura Sangre Music e Ivo Terrero)

Pavel Núñez y su Bipolarband – Pavel Núñez (Prod: Fiora Cruz Carretero)

Un canto al bolero dominicano – Samuel Mejía (Prod: Samuel Mejía, Nety Santos)

Mi historia musical – Raulín Rodríguez (Prod: Melissa Castillo y Wander Aquino)

Espectáculo del Año

Un camarón en la arena – Elvis Martínez (Prods: BT Concerts, José Ricardo Taveras y Camarón Récords)

Rubby Pérez infinito – Varios artistas (Prod: Eliezer Pérez)

Ilegales 30 años – Ilegales (Prod: Saymon Díaz)

Manny Cruz 2080 – Manny Cruz (Prod: Manny Cruz)

La historia de una diva – Miriam Cruz (Producción Ejecutiva: Engelbert Landolfi y Wilfredo Díaz)

Espectáculo de Humor

Crisis de media vida – Carlos Sánchez

70 y 50 – Felipe Polanco

El multiverso de La González – La González

Liondy Ozoria: El Espectáculo- Liondy Ozoria

Música Alternativa

José Duluc

La Marimba

Yasser Tejeda

Mula

Pororó

Música Religiosa Contemporánea

Barak

Averly Morillo

Alfareros

Enrique Feliz

Artista y/o Agrupación Residente en el Extranjero

Grupo D’ahora

Grupo Extra

Oro Sólido

Fermín Ceballos

Jean Carlos

Artista Fusión Contemporáneo

Techy Fatule

Magic Juan

Ilegales

Vakeró

Álbum del Año

Novato apostador – Eddy Herrera

Infinito positivo – Los Hermanos Rosario

Puñito de Yocahú – Vicente García

Colección de amor – MarteOvenuS

A la manera mía – Fernando Villalona

Renglón Clásico 

Bailarín Clásico(a) y/o Moderno(a)

Sander Robert – Hacia la luz

Jonathan Castillo – Momentos de Independencia

Daymé del Toro – Momentos de Independencia

Luis Pérez Ovalle – Música en Movimiento

Lía Gómez Alma – Música en Movimiento

Coreógrafo del Año

Elizabeth Crooke – Momentos de Independencia

Alina Abreu – Hello, Dolly!

Laura Ramírez – Hacia la luz

Pablo Pérez – Música en Movimiento

Stephanie Bauger – Música en Movimiento

Cantante Lírico

Nathalie Peña Comas

Stephany Ortega

Actor de Teatro

Frank Perozo – La verdad

Carlos Alfredo Fatule – Hello, Dolly!

José Guillermo Cortines – Habemus Papa

Francis Cruz – Ahora que vuelvo, Ton

Dimitri Rivera – Liborio

Actriz de Teatro

Sabrina Gómez – La monstrua

Lumy Lizardo – La gran depresión

Hony Estrella – Cabaret

Cecilia García – Hello, Dolly!

Nileny Dippton – Anaka-o-na

Director de Teatro

Carlos Espinal – La monstrua

Waddys Jáquez – Peter Pan

Indiana Brito – La gran depresión

Guillermo Cordero – Habemus Papa

Pepe Sierra – La verdad

Obra de Teatro

La monstrua – Marcos Malespín

El beso de la mujer araña – Juancito Rodríguez

La verdad – José Ramón Alama

Habemus Papa – Guillermo Cordero

Ahora que vuelvo, Ton – Dunia de Windt y Francis Cruz

Teatro Musical del Año

Hello, Dolly! – Marcos Malespín

Peter Pan – Javier Grullón y Karla Fatule

Bob Esponja – José Rafael Reyes y Joyce Roy

Cabaret – Luis Marcell Ricart

Producción Escénica

Todo Hollywood – Amaury Sánchez

Momentos de Independencia – Mónika Despradel

Molina & Veitía: Música en Movimiento – Teatro Nacional

Todo Mozart – Amaury Sánchez

Molina y sus amigos – Banco Popular

Artista Clásico Destacado en el Extranjero

Michel Camilo

Nathalie Peña Comas

Aisha Syed

Stephany Ortega

