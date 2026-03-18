Esta es la lista completa de nominados a los Premios Soberano 2026
La gala número 41 del principal evento artístico del país se celebrará el 18 de marzo bajo la producción de César Suárez Jr.
La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) tendrá la edición 41 de los Premios Soberano este 18 de marzo, con el inicio de la alfombra roja a las 7:00 de la noche y la ceremonia a partir de las 8:00 p.m.
Volverán a ser producidos por tercer año consecutivo por el exitoso empresario artístico César Suárez Jr., copatrocinados por la Cervecería Nacional Dominicana.
El evento contará con transmisión para Estados Unidos a través de Univisión y por la plataforma ViX.
A continuación los nominados:
Comedia del Año
Medias hermanas – Productores: Zumaya Cordero y Gregory Quinn
Sanky Panky 4: de Zafari – Productores Franklin Romero y Franklin Romero Jr.
Drama del Año
A tiro limpio – Jean Gabriel Guerra, Rafael Báez, Ricardo Bardellino
Sugar Island – David Baute, Rafael García Albizu y Gabriel Valencia
Bachata de Biónico – Pablo Mustonen y Marcela Victoria
Baño de mujeres – Zumaya Cordero y Gregory Quinn
Director del Año
Johanné Gómez – Sugar Island
Jean Guerra – A tiro limpio
Yoel Morales – Bachata de Biónico
Nelson Carlo de los Santos – Pepe
Actor de Cine
Frank Perozo – Baño de mujeres
Manuel Raposo – Bachata de Biónico
Félix Germán – A tiro limpio
Gerardo Mercedes – El día de la tormenta
Manny Pérez – Tíguere
Actriz de Cine
Yelidá Diaz – Sugar Island
Judith Rodríguez– Baño de mujeres
Evelyna Rodríguez – Cucú
Nashla Bogaert – Medias hermanas
Actor y/o Actriz Destacada en el Extranjero
Elvis Nolasco – Godfather of Harlem
Dascha Polanco – The Walking Dead: Dead City
Judy Reyes – High Potential
Juani Feliz – 9-1-1: Nashville
Video Clip
Carnaval de mi pueblo – Xiomara Fortuna (Dirección: Xiomara Fortuna)
Pegao de Dios – Enrique Feliz ft. Peña Suazo (Dirección: El 3mendazo)
Somos – Duluc y Palo Nuevo (Dirección: Jaime Guerra)
Pa’ que bailemos – Lena Dardelet ft. Riccie Oriach (Dirección: Erick Álvarez)
Arte – Vakeró (Dirección: Adrián Díaz)
Programa Diario de Entretenimiento
El Show del Mediodía
De Extremo a Extremo
Esta Noche Mariasela
Too much en la noche
El Mangú de la Mañana
Programa de Humor
El Show de Raymond y Miguel
Boca de Piano es un Show
El Show de la Comedia
Programa Infantil
Sofía globitos
Topi tok
Vida kids
Animador de Televisión
Jhoel López
Julio Clemente
Albert Mena
Nelfa Núñez
Melissa Santos
Presentador de TV
Jochy Santos
Brea Frank
Iván Ruiz
Presentadora de TV
Jatnna Tavarez
Luz García
Pamela Sued
Jenny Blanco
Milagros Germán
Revista Semanal de Variedades
Noche de Luz – Luz García
Con Jatnna – Jatnna Tavárez
Me gusta de noche – Joel López
Es temprano todavía – Jochy Santos
Programa Regional de Entretenimiento
Como en casa
Ustedes y nosotros
Buena noche
Buen día
Terminando la mañana
Programa de Temporada
Dominicana Got Talent
Migrantes
Chévere Nights Live
Dominicanos a simple vista
De cerca
Comunicador Destacado en el Extranjero
Gelena Solano
Clarissa Molina
Chiky Bombón
Amara La Negra
Génesis Suero
Comediante del Año
Raymond Pozo
Miguel Céspedes
Rosmery Herrand
Rafael Bobadilla
Liondy Ozoria
Locutor del Año
Claribel Adames
Martín Alcántara
José Polanco
Paloma Rodríguez
Mildre Aquino
Programa Temático de Entretenimiento
Que chévere es saber – Irving Alberti
Protagonistas – Ivana Gavrilovic
No es tan late – Huguito Chavez
Iluminada la entrevista – Iluminada Muñoz
Programa de Investigación
Nuria – Nuria Piera
El Informe – Alicia Ortega
Zona 5 – Laura Castellanos
Reporte Especial – Julissa Céspedes
Youtuber del Año
Santiago Matías
Yubelkis Peralta
Dotol Nastra
Nany Flow
Luinny Corporán
Programa Digital
Al Tanto – Colombia Alcántara
Diez preguntas – Junior Cabrera
Andariego – Gary de Arriba
Kiskeya Life – Alec Corday
Más allá de las redes – Vladimir Jáquez
Podcast del Año
Luz García el Podcast – Luz García
Abriendo el podcast – Vian Araújo, Ricardo Rodríguez
Cuéntale al Podcast – Jean Carlos Villanueva
Los Black Kings – Eric Montero Martes, Miguel Vidal Ramírez, Daniel Martínez Luciano y Héctor Diloné Charles
Azul Podcast – Liondy Ozoria y Sharmín Díaz
Stand Up Comedy
Carlos Sánchez
Orlando Toribio, “El Pió”
Ariel Santana
Noel Ventura
Programa Radial de Variedades
Esto no es radio – Santiago Matías
Camino al Sol – Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz
El mañanero – Bolívar Valera
La UCA – Brea Frank
Sólo para mujeres – Zoila Luna
Merenguero del Año
Eddy Herrera
Los Hermanos Rosario
Héctor Acosta
Miriam Cruz
Jandy Ventura
Conjunto Típico
El Prodigio
El Blachy
El Rubio del Acordeón
Krisspy
Orquestador y/o Arreglista
Antonio González
Ramón Orlando
Federico Méndez
Manuel Tejada
Wilbert Taveras
Compositor y/o Autor de Letras
Vicente García
Frank Ceara
Kelvin Mejía
Teodoro Reyes
Techy Fatule
Merengue del Año
Así bonito – Frank Ceara ft. Juan Luis Guerra (Comps: Frank Ceara y Juan Luis Guerra)
Novato apostador – Eddy Herrera (Comps: Kelvin Mejía y Gustavo Matheus)
Tu no tienes alma – Miriam Cruz (Comp: Valerio de León)
Se puede – Héctor Acosta (Comp: Nelson de la Olla)
Corazón de Nutella – Jandy Ventura ft. Christian Alexis (Comp: Christian Alexis)
Bachata del Año
Quién te dijo – Anthony Santos (Comp: Domingo Santos)
Quién te dio el derecho – Frank Reyes (Comp: Ángela Milagros Santos)
Tik Tok – Eudis el Invencible (Comp: David Paredes)
El amor tuvo la culpa – Zacarías Ferreira (Comps: Zacarías Ferreira y Armani Batista)
Hagamos el amor borrachos – Ronald Núñez (Comp: Ronald Núñez)
Artista y/o Agrupación Destacada en el Extranjero
Juan Luis Guerra
El Alfa
Milly Quezada
Barak
Natti Natasha
Salsero
Yiyo Sarante
Chiquito Team Band
El Canario
Bachatero
Anthony Santos
Raulín Rodríguez
Zacarías Ferreira
Frank Reyes
El Chaval de la Bachata
Merenguero Urbano
Omega
Alá Jazá
El Sujeto
Artista y/o Agrupación Urbana
Don Miguelo
Yailín
La Perversa
La Insuperable
Shadow Blow
Cantante Solista
Pavel Núñez
Frank Ceara
Diego Jaar
Badir
Manerra
Colaboración
Voltio – Yaisel LM ft. El Alfa (Comps: Dick Cintrón-Colón, Emanuel Herrera, Julio Irving Ramos, Yaisel Erazo)
Siempre la más – Ceky Viciny ft. Púyalo Pantera (Comp: Aneurys René y Esmelin Santiago Matías)
Qué sensación – Jezzy ft. Arcángel (Comps: Austin Santos y Jessy Leonardo Lorenzo)
Zaza – Shadow Blow ft. Don Miguelo (Comps: Don Miguelo, Franklyn A. Matos y Shadow Blow)
La Casualidad – Seye ft. Alex Ubago (Comps: Sergio Echenique y Alex Ubago)
Revelación del Año
Dalvin La Melodía
Ebenezer
Martha Candela
La Fiera Típica
Concierto del Año
Dios fuerte – Barak (Prod: Pablo Pou)
Johnny vive: La residencia – Jandy Ventura (Prod: Pura Sangre Music e Ivo Terrero)
Pavel Núñez y su Bipolarband – Pavel Núñez (Prod: Fiora Cruz Carretero)
Un canto al bolero dominicano – Samuel Mejía (Prod: Samuel Mejía, Nety Santos)
Mi historia musical – Raulín Rodríguez (Prod: Melissa Castillo y Wander Aquino)
Espectáculo del Año
Un camarón en la arena – Elvis Martínez (Prods: BT Concerts, José Ricardo Taveras y Camarón Récords)
Rubby Pérez infinito – Varios artistas (Prod: Eliezer Pérez)
Ilegales 30 años – Ilegales (Prod: Saymon Díaz)
Manny Cruz 2080 – Manny Cruz (Prod: Manny Cruz)
La historia de una diva – Miriam Cruz (Producción Ejecutiva: Engelbert Landolfi y Wilfredo Díaz)
Espectáculo de Humor
Crisis de media vida – Carlos Sánchez
70 y 50 – Felipe Polanco
El multiverso de La González – La González
Liondy Ozoria: El Espectáculo- Liondy Ozoria
Música Alternativa
José Duluc
La Marimba
Yasser Tejeda
Mula
Pororó
Música Religiosa Contemporánea
Barak
Averly Morillo
Alfareros
Enrique Feliz
Artista y/o Agrupación Residente en el Extranjero
Grupo D’ahora
Grupo Extra
Oro Sólido
Fermín Ceballos
Jean Carlos
Artista Fusión Contemporáneo
Techy Fatule
Magic Juan
Ilegales
Vakeró
Álbum del Año
Novato apostador – Eddy Herrera
Infinito positivo – Los Hermanos Rosario
Puñito de Yocahú – Vicente García
Colección de amor – MarteOvenuS
A la manera mía – Fernando Villalona
Renglón Clásico
Bailarín Clásico(a) y/o Moderno(a)
Sander Robert – Hacia la luz
Jonathan Castillo – Momentos de Independencia
Daymé del Toro – Momentos de Independencia
Luis Pérez Ovalle – Música en Movimiento
Lía Gómez Alma – Música en Movimiento
Coreógrafo del Año
Elizabeth Crooke – Momentos de Independencia
Alina Abreu – Hello, Dolly!
Laura Ramírez – Hacia la luz
Pablo Pérez – Música en Movimiento
Stephanie Bauger – Música en Movimiento
Cantante Lírico
Nathalie Peña Comas
Stephany Ortega
Actor de Teatro
Frank Perozo – La verdad
Carlos Alfredo Fatule – Hello, Dolly!
José Guillermo Cortines – Habemus Papa
Francis Cruz – Ahora que vuelvo, Ton
Dimitri Rivera – Liborio
Actriz de Teatro
Sabrina Gómez – La monstrua
Lumy Lizardo – La gran depresión
Hony Estrella – Cabaret
Cecilia García – Hello, Dolly!
Nileny Dippton – Anaka-o-na
Director de Teatro
Carlos Espinal – La monstrua
Waddys Jáquez – Peter Pan
Indiana Brito – La gran depresión
Guillermo Cordero – Habemus Papa
Pepe Sierra – La verdad
Obra de Teatro
La monstrua – Marcos Malespín
El beso de la mujer araña – Juancito Rodríguez
La verdad – José Ramón Alama
Habemus Papa – Guillermo Cordero
Ahora que vuelvo, Ton – Dunia de Windt y Francis Cruz
Teatro Musical del Año
Hello, Dolly! – Marcos Malespín
Peter Pan – Javier Grullón y Karla Fatule
Bob Esponja – José Rafael Reyes y Joyce Roy
Cabaret – Luis Marcell Ricart
Producción Escénica
Todo Hollywood – Amaury Sánchez
Momentos de Independencia – Mónika Despradel
Molina & Veitía: Música en Movimiento – Teatro Nacional
Todo Mozart – Amaury Sánchez
Molina y sus amigos – Banco Popular
Artista Clásico Destacado en el Extranjero
Michel Camilo
Nathalie Peña Comas
Aisha Syed
Stephany Ortega