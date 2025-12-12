Luz García presenta la 5 ª temporada de “Luces de Navidad”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En la época más luminosa del año, cuando cada ilusión cobra vida y la familia se convierte en nuestro refugio más valioso, Luz García regresa con la quinta temporada de “Luces de Navidad”. Este especial celebra y revive esa tradición tan nuestra de encontrarnos, abrazarnos, sonreír y agradecer por todo lo que nos une.

Luz reafirma su compromiso de motivar, preservar y fortalecer los lazos familiares, conectando con la emoción de nuestros recuerdos, la magia del presente y la esperanza de lo que está por venir.

Bajo la producción de Giancarlo Beras-Goico Mejía, esta gran celebración llegará a todos los hogares el domingo 25 de diciembre, de 8:00 a 10:00 de la noche, a través de Telesistema, canal 11, y para la diáspora dominicana por Televisión Dominicana.

Una Noche para Aplaudir lo Nuestro

El especial reunirá a destacadas personalidades de los medios, la música y las plataformas digitales, reconociendo a quienes han marcado la diferencia en el 2025, en una gala donde el brillo del talento dominicano será el gran protagonista.

El espectáculo musical estará a cargo de Miriam Cruz, celebrando 39 años de carrera. Como regalo para la nostalgia, el reencuentro de las Chicas del Can, y la colaboración de Techy Fatule.