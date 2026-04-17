Manuel Raposo: “Me siento cómodo y feliz actuando, es mi vida”

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Con 27 años en el oficio de la actuación, Manuel Raposo no solo ha tenido el privilegio de entrar en la piel de personajes paradójicos y complejos que lo sacan de su zona de confort, también de ganarse el respeto de una industria que ha valorado su talento.

“Tengo el privilegio de gozar del respeto de la clase cinematográfica de mi país. El hecho de que me tomen en cuenta y los premios que he ganado, como el Premio La Silla, el Premio Fine Arts y el Premio de Huelva, lo confirman”, destacó.

El ganador a “Mejor actor de cine” 2026 en la reciente entrega de Premio Soberano, habló con ¡Alegría! de su nuevo personaje en la película “De Tal Palo, Tal Astilla” y de la experiencia trabajando con el elenco encabezado por Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Hony Estrella y Los NovelPoppys.

“Mi personaje es Millo, un latin lover, al menos así él se denomina. Es una persona que utiliza sus atributos para conquistar mujeres y sostener su vida y la de sus dependientes. Es un personaje dinámico, labioso y encantador con las féminas; siempre está en modo supervivencia”, explicó.

Para Raposo, trabajar con este elenco “ha sido una grata experiencia trabajar con este elenco de primera, integrado por los reyes del humor, los ‘novel popis’ y demás influencers y actores. Es un cast muy ecléctico; es decir, actores, influencers y cómicos, todos en un mismo set”.

¿Cuál ha sido el personaje más enriquecedor que has trabajado hasta el momento?

“Definitivamente, Biónico, porque era un personaje que me ofrecía muchas posibilidades interpretativas y la oportunidad de explorar cosas que no había vivido. El hecho de ser un personaje tan distinto a mí fue una de las cosas que más me atraían de él”, contó el actor.

La película “La bachata de biónico”, le regaló a Raposo también, el premio al “Mejor actor de cine” 2026 de Premio Soberano, ratificando con esto, la importancia del personaje.

Para este año, el actor tiene en carpeta siete películas por estrenar, reposiciones de obras con la Compañía Nacional de Teatro y dos montajes teatrales independientes, además, dentro de poco estará filmando su segundo protagónico en el cine.